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Mehrere Überweisungen

Falscher Bankberater brachte Frau um Tausende Euro

Tirol
21.07.2026 15:35
Hinter dem Banker steckte ein dreister Betrüger (Symbolbild).
Hinter dem Banker steckte ein dreister Betrüger (Symbolbild).(Bild: APA/Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)
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Von Hubert Rauth

Eine 35-jährige Tirolerin ist in die Falle eines dreisten Internetbetrügers getappt! Der Unbekannte hatte sich als Bankberater ausgegeben und das Opfer dazu verleitet, mehrere Tausend Euro zu überweisen.

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Die 35-jährige Innsbruckerin hatte zunächst eine Nachricht mit einem Link erhalten, über den sie ihre Bankdaten bestätigen sollte. Nachdem sie dem Link gefolgt war, meldete sich der Täter als vermeintlicher Bankberater bei ihr. Dieser brachte das Opfer dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen.

Kontakt mit Bank, Betrug fiel auf
Alles in allem überwies die Frau einen höheren, vierstelligen Eurobetrag, berichtete die Polizei am Dienstag. Erst an diesem Tag fiel der Betrug auf, nachdem das Opfer Kontakt mit ihrer „echten“ Bank aufgenommen hatte.

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10.07.2026

Polizei nahm Ermittlungen auf
Das Geld ist futsch. Wer hinter dem Web-Betrug steckt, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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