Jason Bateman im „Leoparden-Outfit“ verhaftet

Mittlerweile „kalifornisch nüchtern“

Jason bestätigte, dass er seit Jahrzehnten weder Alkohol noch – wie er es nannte – „das Scarface-Zeug“ (eine Anspielung auf Kokain) konsumiert. Er bezeichnete sich jedoch als „California sober“, was bedeutet, dass er weiterhin offen für den Konsum von Marihuana ist. Der ehemalige Kinderstar räumte außerdem ein, großes Glück gehabt zu haben, seine Eskapaden in einer Zeit erlebt zu haben, in der es noch keine sozialen Medien und Smartphones gab.