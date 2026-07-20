„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale

„Am Platz stand nur ein Mann mit Klasse“

„Ein widerliches Verhalten der Argentinier. Auf dem Platz stand nur ein Mann mit Klasse – und das war Lionel Messi“, schimpfte auch Torwart-Legende Joe Hart bei der BBC. Experten-Kollege Wayne Rooney meinte: „Das überrascht mich nicht. So etwas haben wir von Argentinien schon einmal gesehen. Es ist einfach nur traurig, sehr schwach von ihnen.“