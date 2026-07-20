„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale

Große Aufregung nach dem WM-Finale: Nach Spaniens 1:0-Sieg gegen Argentinien kam es zu heftigen Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld. Dass sich die Südamerikaner rund um Hitzkopf Leandro Paredes als schlechte Verlierer präsentierten, sorgt in der Fußballwelt für kollektives Kopfschütteln.
Schlusspfiff - Spaniens Fußballstars fielen sich nach dem 1:0-Sieg nach Verlängerung in die Arme. Doch plötzlich wurde es wild: Leandro Paredes war richtig sauer, stieß Eric Garcia um und packte ihn dann auch noch am Hals. Als Gavi seinem Teamkollegen zu Hilfe eilte, riss der Argentinier den nächsten Spanier zu Boden.
Hier der Eklat im Video:
Folgerichtig sah Parades vom slowenischen Schiedsrichter Slavko Vincic die Rote Karte. „Das ist eine Schande“, ging England-Ikone Gary Neville bei ITV mit Parades hart ins Gericht.
„Am Platz stand nur ein Mann mit Klasse“
„Ein widerliches Verhalten der Argentinier. Auf dem Platz stand nur ein Mann mit Klasse – und das war Lionel Messi“, schimpfte auch Torwart-Legende Joe Hart bei der BBC. Experten-Kollege Wayne Rooney meinte: „Das überrascht mich nicht. So etwas haben wir von Argentinien schon einmal gesehen. Es ist einfach nur traurig, sehr schwach von ihnen.“
Herzog fassungslos
Auch ORF-Experte Andreas Herzog schüttelte im Live-Kommentar mit dem Kopf. „Schau dir den Vollidioten an“, sagte der „Krone“-Kolumnist über Paredes, der sich bereits während der Partie am Rande eines Ausschlusses bewegt hatte. Kommentator Thomas König sprach sogar von einem „Blutrausch“ des Mittelfeldspielers.
Vierte Finalniederlage bei WM
Argentinien verlor übrigens zum vierten Mal ein Endspiel bei einer Weltmeisterschaft (nach 2014, 1990 und 1930) – nur Deutschland kassierte ebenso viele Finalniederlagen. Und Paredes sorgte mit seinem Wutausbruch in East Rutherford bei New York auch noch für ein unrühmliches WM-Ende der „Albiceleste“ …
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