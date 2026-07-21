Gaza: Zieht hier Israel eine neue Grenze auf?

Rufe nach Wiederbesiedlung des Gazastreifens werden lauter

In Israel selbst wird der Ruf nach einer Wiederbesiedlung des umkämpften Küstenstreifens immer lauter. Am Sonntag fand ein Marsch von rechtsextremen und rechten Ministern, Abgeordneten und deren Anhängern Richtung Grenze zum Gazastreifen statt. Ziel der rechten Gruppen ist es, neue israelische Siedlungen im Gazastreifen aufzubauen. Unter den teilnehmenden Regierungsvertretern waren unter anderem der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich. Smotrich hatte bereits im März erklärt, die Vorbereitungen für drei israelische Siedlungen im Gazastreifen seien abgeschlossen.