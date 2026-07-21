Was Österreich während der Fußball-WM bestellte

Rollt der Ball im Fernsehen, sitzen die meisten von uns gemeinsam mit Familie und Freunden vor dem Fernseher. Selbst etwas dafür zu kochen, gehört aber eher selten zum Fußballspiel im TV. So auch bei der Fußball-WM, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Für Lieferdienste, wie etwa Foodora, purzelten dagegen bei vielen WM-Spielen neue Bestellrekorde. Zwischen 19 und 21 Uhr, also vor Ankick des Finales Spanien gegen Argentinien, erhielt Foodora etwa elf Prozent mehr Bestellungen als an einem durchschnittlichen Sonntagabend.