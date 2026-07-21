Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Energy-Drinks, Burger:

Was Österreich während der Fußball-WM bestellte

Österreich
21.07.2026 15:28
(Bild: zoran.jesic@gmail.com)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Während des einmonatigen WM-Turniers in den USA, in Mexiko und in Kanada kam es zu einer wahren Lieferdienst-Lawine. Beim Finale wurde elf Prozent mehr bestellt als üblich, einen regelrechten Frühstücks-Wahnsinn gab es beim rot-weiß-roten Aufeinandertreffen mit Gegner Jordanien. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rollt der Ball im Fernsehen, sitzen die meisten von uns gemeinsam mit Familie und Freunden vor dem Fernseher. Selbst etwas dafür zu kochen, gehört aber eher selten zum Fußballspiel im TV. So auch bei der Fußball-WM, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Für Lieferdienste, wie etwa Foodora, purzelten dagegen bei vielen WM-Spielen neue Bestellrekorde. Zwischen 19 und 21 Uhr, also vor Ankick des Finales Spanien gegen Argentinien, erhielt Foodora etwa elf Prozent mehr Bestellungen als an einem durchschnittlichen Sonntagabend.

(Bild: Krone KREATIV)

Besonders auffällig war der Frühstücks-Wahnsinn zum Auftaktspiel Österreichs gegen Jordanien, das um sechs Uhr morgens angepfiffen wurde. Zwischen sechs und acht Uhr bestellte Österreich um 98 Prozent mehr als am Mittwochmorgen üblich. „Österreichs Spiele haben eindrucksvoll gezeigt, wie stark große Sportereignisse den Alltag und damit auch das Bestellverhalten verändern können“, zeigt sich auch Dragan Milovanovic von Foodora beeindruckt von den Zahlen.

Zitat Icon

Die Nachfrage stieg nicht nur an klassischen Fußballabenden, sondern selbst bei einem Anpfiff um 6:00 Uhr morgens deutlich.

Dragan Milovanovic, Foodora

Doch was genau bestellten wir während der WM? Den ungewöhnlichen Anstoßzeiten geschuldet, liegen Energy-Drinks an der Spitze, gefolgt von Cola und Bier. Bei der Küche wollten sich viele wohl von den Austragungsländern USA, Mexiko und Kanada inspirieren lassen. Die Kategorie „American“ (Burger, Chicken-Nuggets und Co.) schaffte es auf Platz eins, dicht gefolgt vom ewigen Klassiker Pizza.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
21.07.2026 15:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.630 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
146.042 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
136.289 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Innenpolitik
Kammer-Präsidentin legt Ruck jetzt Rücktritt nahe
557 mal kommentiert
Machtprobe zwischen Walter Ruck und Martha Schultz
Mehr Österreich
Auch in Deutschland
NS-Zeichen auf Waffen: Schützen im Justiz-Visier
Es ging um die „Ehre“
Mordversuch an Kind: Afghane will Strafreduktion
Mehrere Überweisungen
Falscher Bankberater brachte Frau um Tausende Euro
Energy-Drinks, Burger:
Was Österreich während der Fußball-WM bestellte
Steirer verurteilt
Fußballfan stand mit Nazi-Tattoos auf der Tribüne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf