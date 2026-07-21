Fix: Hartberg holt Cup-Bezwinger an Bord

„Ich freue mich, hier zu sein. Der Verein hat sich seit der ersten Minute sehr viel Mühe gegeben und mir viel Wertschätzung gezeigt. Vor allem der Trainer Markus Schopp hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich für Hartberg entschieden habe. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft einiges erreichen können, und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben mit Hartberg“, wird Gattermayer zitiert.