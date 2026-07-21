Fix: Hartberg holt Cup-Bezwinger an Bord

Hartberg verstärkt – wie bereits berichtet – seine Außenbahn. Mit Angelo Gattermayer kommt ein zuletzt vereinsloser Kicker zu den Oststeirern, die aber ganz spezielle Verbindungen zum früheren WAC-Flügel haben.
Der 24-jährige Wiener unterschreibt beim TSV Hartberg einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung und verstärkt die Mannschaft von Markus Schopp. Zuletzt stand der variabel einsetzbare Offensivakteur zwei Saisonen beim Wolfsberger AC unter Vertrag. Zuvor spielte er für Amstetten, Mannheim und die Admira. In Hartberg ist der Name Gattermayer bestens bekannt: Im Cupfinale 2025 erzielte er den Goldtreffer für den WAC. Nun geht er für die Oststeirer auf Torejagd. Der Rechtsaußen kennt die Bundesliga bestens und kann bereits auf 70 Einsätze in der höchsten Spielklasse Österreichs zurückblicken.
„Ich freue mich, hier zu sein. Der Verein hat sich seit der ersten Minute sehr viel Mühe gegeben und mir viel Wertschätzung gezeigt. Vor allem der Trainer Markus Schopp hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich für Hartberg entschieden habe. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft einiges erreichen können, und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben mit Hartberg“, wird Gattermayer zitiert.
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