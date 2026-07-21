Kleinkind stürzt aus Fenster im dritten Stock

Ins Spital geflogen

Der kleine Bub war nach dem Sturz glücklicherweise bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort musste das Kleinkind mit lebensbedrohlichen Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Rega standen auch die örtliche Feuerwehr und die Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz.