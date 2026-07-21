Kleinkind stürzt aus Fenster im dritten Stock

Dramatischer Unfall am Dienstagvormittag im benachbarten Brunnadern im Kanton St. Gallen (Schweiz): Ein knapp zweijähriger Bub fiel aus einem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft. Das Kind erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von der Rega in ein Spital geflogen.
Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der knapp zweijährige Bub gegen 10.15 Uhr aus einem Fenster im dritten Stockwerk des Gebäudes mehrere Meter in die Tiefe.
Ins Spital geflogen
Der kleine Bub war nach dem Sturz glücklicherweise bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort musste das Kleinkind mit lebensbedrohlichen Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Rega standen auch die örtliche Feuerwehr und die Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz.
Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Derzeit wird von einem tragischen Unfall ausgegangen.
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