Amtliche Statistik:

Ab wann Sie als Mann als Spitzenverdiener gelten!

Wirtschaft
02.03.2026 14:56
Der neueste Lohnsteuer-Report zeigt, ab wann der Mann in Österreich wirklich zur Elite gehört.
Der neueste Lohnsteuer-Report zeigt, ab wann der Mann in Österreich wirklich zur Elite gehört.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Herbert Grönemeyer stellte einst die berühmte Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“ – jetzt liefert das Finanzministerium die Antwort auf die Frage: „Wann ist ein Mann ein Spitzenverdiener?“ Der neueste Lohnsteuer-Report zeigt, ab wann der Mann in Österreich wirklich zur Elite gehört. Die offizielle Statistik verrät, mit welchem Einkommen man im Gehaltsvergleich ganz oben mitmischt und wann man über dem Durchschnitt liegt.

Mit welchem Einkommen zählt man zur Spitze? Wann gehört man, im direkten Vergleich mit allen anderen Männern, zu den absoluten Gehalts-Königen im Land? Die neuen Zahlen – exklusiv für die „Krone“ ausgewertet – geben einen Überblick über die männliche Einkommens-Elite. Ob Spitzenverdiener, Top-Verdiener oder Gutverdiener: Wer unter die ersten fünf, zehn oder 20 Prozent aller arbeitenden Männer kommen will, bei dem müssen Monat für Monat ordentliche Summen aufs Konto fließen. Wir sagen Ihnen, wo die magischen Grenzen verlaufen und ab wann Sie im Rennen ums Geld ganz vorne liegen.

Krone Plus Logo
Paywall Skeleton

Wirtschaft
02.03.2026 14:56
Folgen Sie uns auf