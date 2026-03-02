Ab wann Sie als Mann als Spitzenverdiener gelten!

Mit welchem Einkommen zählt man zur Spitze? Wann gehört man, im direkten Vergleich mit allen anderen Männern, zu den absoluten Gehalts-Königen im Land? Die neuen Zahlen – exklusiv für die „Krone“ ausgewertet – geben einen Überblick über die männliche Einkommens-Elite. Ob Spitzenverdiener, Top-Verdiener oder Gutverdiener: Wer unter die ersten fünf, zehn oder 20 Prozent aller arbeitenden Männer kommen will, bei dem müssen Monat für Monat ordentliche Summen aufs Konto fließen. Wir sagen Ihnen, wo die magischen Grenzen verlaufen und ab wann Sie im Rennen ums Geld ganz vorne liegen.