Ab wann Sie als Mann als Spitzenverdiener gelten!

Herbert Grönemeyer stellte einst die berühmte Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“ – jetzt liefert das Finanzministerium die Antwort auf die Frage: „Wann ist ein Mann ein Spitzenverdiener?“ Der neueste Lohnsteuer-Report zeigt, ab wann der Mann in Österreich wirklich zur Elite gehört. Die offizielle Statistik verrät, mit welchem Einkommen man im Gehaltsvergleich ganz oben mitmischt und wann man über dem Durchschnitt liegt.
Mit welchem Einkommen zählt man zur Spitze? Wann gehört man, im direkten Vergleich mit allen anderen Männern, zu den absoluten Gehalts-Königen im Land? Die neuen Zahlen – exklusiv für die „Krone“ ausgewertet – geben einen Überblick über die männliche Einkommens-Elite. Ob Spitzenverdiener, Top-Verdiener oder Gutverdiener: Wer unter die ersten fünf, zehn oder 20 Prozent aller arbeitenden Männer kommen will, bei dem müssen Monat für Monat ordentliche Summen aufs Konto fließen. Wir sagen Ihnen, wo die magischen Grenzen verlaufen und ab wann Sie im Rennen ums Geld ganz vorne liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.