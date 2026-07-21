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Hagel, heftige Böen

In Urlaubsregion braut sich starker Sturm zusammen

Ausland
21.07.2026 16:03
Über der Oberen Adria braut sich ein gewaltiges Gewitter zusammen.
Über der Oberen Adria braut sich ein gewaltiges Gewitter zusammen.(Bild: radu79 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer intensiven Hitzewelle erwarten einige Regionen in Italien am Dienstag nun heftige Stürme. Die Schlechtwetterfront bringt teils starken Hagel und Windböen bis zu 100 km/h mit sich. Während es im Norden hageln soll, droht im Süden immer noch Waldbrandgefahr.

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Besonders an der Oberen Adria können starke Unwetter entstehen. Experten zufolge können Superzellen bis zu zehn Zentimeter große Hagelkörner mit sich bringen. Der Gewittercluster soll von Ravenna bis Zadar reichen.

Ein Post auf X zeigt, wie das Gewitter gegen 22 Uhr über das Gebiet ziehen soll:

Warnstufen in acht Regionen Italiens
Für sieben Regionen in Italien gilt am Dienstag die gelbe, für die Region Marken sogar die orange Warnstufe, wie „Il Fatto Quotidiano“ berichtet. Unter anderem in der Lombardei, sowie in den Provinzen Bozen, Venetien und der Toskana ist mit starken Gewittern zu rechnen.

Bewohner der betroffenen Regionen angehalten, drinzubleiben
„Diese Phänomene“, so die Warnung des italienischen Zivilschutzes, „gehen mit Starkregen, starken Windböen, lokalem Hagel und häufigen Gewittern einher.“ Anwohner werden dringend gebeten, in der Nähe von überflutungsgefährdeten Gebieten besondere Vorsicht walten zu lassen. Generell sei es wichtig, solange die Warnung gilt, bei Veranstaltungen im Freien die Wetterlage aufmerksam zu verfolgen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

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Extreme Hitze im Süden
Die Unwetterwarnung folgt auf eine gewaltige Hitzewelle. Im Süden Italiens drohen weiterhin Brände. In Kalabrien erreichen die Temperaturen tagsüber 40 Grad, auch nachts ist es teilweise über 30 Grad heiß. Die Bedingungen der Rekordhitze, gepaart mit Bränden und Hagel, verschärfen sich zunehmend für die Landwirtschaft. Das wird besonders in der wichtigen Erntezeit für Obst, Gemüse und Getreide spürbar, berichtete „Sky Italia“. Der Verband der italienischen Landwirtschaft Coldiretti rechnet mit Schäden im dreistelligen Millionenbereich. 

Mailand bereits vergangene Woche von Hagel geplagt
In den vergangenen Tagen zogen bereits heftiger Regen, Sturmböen und Hagel über Teile Norditaliens. So musste etwa ein Konzert des bekannten Sängers Bad Bunny in Mailand wegen Hagels abgebrochen werden. Mehrere Fans wurden dabei sogar von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt.

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