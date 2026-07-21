In Urlaubsregion braut sich starker Sturm zusammen

Extreme Hitze im Süden

Die Unwetterwarnung folgt auf eine gewaltige Hitzewelle. Im Süden Italiens drohen weiterhin Brände. In Kalabrien erreichen die Temperaturen tagsüber 40 Grad, auch nachts ist es teilweise über 30 Grad heiß. Die Bedingungen der Rekordhitze, gepaart mit Bränden und Hagel, verschärfen sich zunehmend für die Landwirtschaft. Das wird besonders in der wichtigen Erntezeit für Obst, Gemüse und Getreide spürbar, berichtete „Sky Italia“. Der Verband der italienischen Landwirtschaft Coldiretti rechnet mit Schäden im dreistelligen Millionenbereich.