Warum man Walter Ruck nur schwer absetzen kann

Ob im Schweizerhaus oder im Weinkeller. Ob mit seiner Kritik an ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, oder an „degenerierten Oberösterreichern“. Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck hat den Mund wohl zu voll genommen. Nach dem mit vielen unrühmlichen Sagern garnierten Stelzen-Gate wird die Luft für Ruck immer dünner.