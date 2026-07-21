Weltmeister-Tipp: Behielten die Forscher recht?

Vor jedem großen Fußballturnier berechnet ein Forschungsteam um Achim Zeileis von der Universität Innsbruck und Andreas Groll von der TU Dortmund die Siegwahrscheinlichkeiten aller teilnehmenden Mannschaften. So auch vor der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko, die am Sonntag endete. Mit Spanien ging ein würdiger Sieger hervor.