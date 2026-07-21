Weltmeister-Tipp: Behielten die Forscher recht?

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Uni Innsbruck hatte im Vorfeld der XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko eine datenbasierte Prognose hinsichtlich der Titelfavoriten erstellt. Bekanntlich steht der Sieger seit Sonntag fest. Lagen die Forscher richtig?
Vor jedem großen Fußballturnier berechnet ein Forschungsteam um Achim Zeileis von der Universität Innsbruck und Andreas Groll von der TU Dortmund die Siegwahrscheinlichkeiten aller teilnehmenden Mannschaften. So auch vor der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko, die am Sonntag endete. Mit Spanien ging ein würdiger Sieger hervor.
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