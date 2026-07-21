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Ruck unter Druck

„ÖVP sollte eine klare Grenze ziehen!“

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21.07.2026 16:00
Die Causa Walter Ruck bewegt die Leser: Viele fordern Konsequenzen, andere sehen darin ein ...
Die Causa Walter Ruck bewegt die Leser: Viele fordern Konsequenzen, andere sehen darin ein Symptom eines größeren Problems.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Walter Ruck steht nach den jüngsten Enthüllungen massiv unter Druck. Seine mutmaßlichen Aussagen, die aus heimlich mitgeschnittenen Gesprächen stammen sollen, sorgen für heftige Reaktionen. Nicht nur in der Politik, sondern auch unter den „Krone“-Lesern. Die eindrücklichsten Stimmen lesen Sie hier!

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Walter Ruck weist die ihm zugeschriebenen Aussagen zurück und verweist auf eine nicht verifizierte sowie möglicherweise rechtswidrig angefertigte Aufnahme. Für die Leser steht jedoch vor allem der Inhalt im Mittelpunkt. Was folgt sind Rücktrittsforderungen, Kritik an der politischen Kultur, aber auch Rückendeckung für Ruck.

„Ruck tritt ‘zruck‘!“
Die deutlichsten Reaktionen richten sich gegen Walter Ruck selbst. Viele Leser halten seine Aussagen für respektlos. Mit solch einer Wortwahl könne man kein so hohes Amt bekleiden. Mehrfach wird auch ein Parteiausschluss oder zumindest ein klares Signal der ÖVP verlangt. 

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Leserkommentare
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SAMOHT1973
Ruck tritt zruck ! Sofort !
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Kroneleser689
Wer dem Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann öffentlich ausrichtet, er solle sich „sinnvoll beschäftigen“, demonstriert vor allem eines: Überheblichkeit und mangelnden Respekt vor der eigenen Parteiführung. Wenn die ÖVP hier keine klare Grenze zieht, verliert sie weiter an Autorität. Ein sofortiger Parteiausschluss wäre das konsequente Signal. Andernfalls müssen Christian Stocker und Wolfgang Hattmannsdorfer damit rechnen, dass Walter Ruck künftig glaubt, auch über der Partei zu stehen.
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Andere Leser lassen sich von den mutmaßlichen Aussagen Rucks hingegen kaum beeindrucken. „Ich bin über die Aussagen dieses Herrn Ruck mäßig erstaunt“, schreibt KroneLeser2068766. Für ihn ist die Causa schlicht Teil der österreichischen Politkultur: Es handle sich um „typisches arrogantes herablassendes Gehabe einzelner Parteibonzen“.

Hat sich zunächst abgeputzt: Betrifft die Causa Ruck Bundeskanzler Stocker doch?
Hat sich zunächst abgeputzt: Betrifft die Causa Ruck Bundeskanzler Stocker doch?(Bild: Eva Manhart)

„Da hilft kein Beichtstuhl mehr“
Ebenso häufig richtet sich die Kritik gegen das politische System insgesamt. Die Affäre zeige weniger das Fehlverhalten eines Einzelnen als vielmehr ein Netzwerk aus Macht, Parteibuch und Postenschacher. „Ruck ist ja nur ein Symptom“, befindet KroneLeser333444.

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soistes55
Diese ständigen gegenseitigen Vorwürfe hinterlassen einen extrem bitteren Beigeschmack. Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass hier gut bezahlte Spitzenfunktionen auf Kosten der Allgemeinheit ausgetragen werden!
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wsendi
Liebe Leute in der Politik in der Industrie und sonst noch die da mitmischen, da hilft kein Beichtstuhl mehr ;-)
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mahe47
Einen Satz vermisse ich schon länger von der SPÖ: Die Richtung stimmt! Stimmt sie doch nicht mehr?
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Für Bayli31 macht die Affäre vor allem eines deutlich: Die Zwangsbeiträge zur Wirtschaftskammer gehören reformiert. „Unternehmergeld gehört in die Betriebe, nicht in die Taschen abgehobener Funktionäre!“, fordert der Leser.

„Er spricht aus, was viele denken““
Eine kleinere Gruppe stellt sich hingegen hinter Ruck. Die gepflegte englische Art sei das nicht, aber es muss Schluss sein mit Schönfärberei und Theatralik auf Kosten der Staatsbürger, erhält der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Zuspruch von patho81.

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maori11
Da Ruck sagt die Wahrheit. Die gesamte Regierung is a Katastrophe
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Waldorf3
Sympatieträger ist Hr. R. keiner aber Recht hat er sicher.
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Viele Leser sehen arallelen zu der Diskussion rund um die Ibiza-Affäre.
Viele Leser sehen arallelen zu der Diskussion rund um die Ibiza-Affäre.(Bild: Imre Antal)

 „Nicht die Aufnahme ist das Problem“
Auch die Veröffentlichung der Gesprächsinhalte beschäftigt viele Leser. Hope65 sieht das heimliche Aufzeichnen von vertraulichen Gesprächen grundsätzlich als verwerflich an. Gleichzeitig überwiegt die Ansicht, dass dadurch lediglich sichtbar geworden sei, was hinter verschlossenen Türen tatsächlich gesagt werde.

Zitat Icon

Das gleiche Theater wie beim Ibiza Video... Nicht das Gesagte wurde zum Problem, sondern, dass man eine Aufnahme anfertigte.

„Krone“-Leser Chillibukasa

Typisch österreichisch
Die meisten Leser sehen die Affäre nicht als bloßen Ausrutscher eines einzelnen Funktionärs. Für viele steht Walter Ruck vielmehr sinnbildlich für ein politisches System, das sie als abgehoben, selbstgefällig und reformbedürftig empfinden. Typisch österreichisch eben. Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die seine Aussagen zwar für ungeschickt, aber inhaltlich nachvollziehbar halten. Kaum jemand lässt die Causa jedoch kalt. Und Sie?

Ihre Meinung ist gefragt!
Ist Walter Ruck nach den jüngsten Enthüllungen noch der richtige Mann an der Spitze der Wiener Wirtschaftskammer? Und was müsste sich Ihrer Meinung nach bei Politik und Interessenvertretungen ändern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

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