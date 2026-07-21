„ÖVP sollte eine klare Grenze ziehen!“



Für Bayli31 macht die Affäre vor allem eines deutlich: Die Zwangsbeiträge zur Wirtschaftskammer gehören reformiert. „Unternehmergeld gehört in die Betriebe, nicht in die Taschen abgehobener Funktionäre!“, fordert der Leser.



„Er spricht aus, was viele denken““

Eine kleinere Gruppe stellt sich hingegen hinter Ruck. Die gepflegte englische Art sei das nicht, aber es muss Schluss sein mit Schönfärberei und Theatralik auf Kosten der Staatsbürger, erhält der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Zuspruch von patho81.



