Die Liga sagt dem Zeitschinden den Kampf an

Den Schwung aus der WM mitnehmen – das wünscht sich Liga-Vorstand Christian Ebenbauer für die neue Saison. Er denkt in erster Linie an das „emotionsträchtige 3:3 gegen Algerien, das hoffentlich auch bei jungen Fans die Begeisterung geweckt hat, sie wieder Fußball vor der eigenen Türe sehen wollen“. Welcher in der Liga mit Neuerungen aufwartet, beginnend bei zusätzlichen Anstoßzeiten: Der Freitag-Termin um 19.30 Uhr gilt für die gesamte Saison, erstmals am 31. Juli bei der Eröffnungspartie zwischen Meister LASK und GAK. Ebenso fix verankert ist eine Samstag-Partie mit Ankick um 19.30 Uhr. „In den Sommermonaten wird zudem ein Match sonntags um 19 Uhr angepfiffen“, bestätigte Ebenbauer.