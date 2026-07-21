Sturms Kämpfer: „Dann weiß ich, dass es gut wird“

Für Jürgen Heil ist mit dem Wechsel zu Sturm ein großer Bubentraum wahr geworden. Heute Abend (20.30) erlebt der Steirer den nächsten Höhepunkt seiner Laufbahn: Mit 29 Jahren feiert der Routinier in der zweiten Qualirunde gegen Hearts sein Europacup-Debüt. Besser spät als nie.
„Die Vorfreude ist riesengroß. Der Europacup war mit ein Grund für den Wechsel zu Sturm“, sagt Heil, der mit Hartberg im Herbst 2020 ein Europacup-Match hätte absolvieren sollen. Doch damals setzte Trainer Markus Schopp ihn nicht ein. Fast sechs Jahre später ist es so weit, feiert der Kämpfer vor dem Herren mit Verspätung sein internationales Debüt.
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