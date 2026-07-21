Drama im WM-Finale: Rotsünder bricht Schweigen!

Nach dem Drama im WM-Finale gegen Spanien hat sich nun Argentinien-Star Enzo Fernandez zu Wort gemeldet. „Mit der Zeit begreift man, dass es etwas viel Größeres gibt als ein Ergebnis“, schreibt der 25-Jährige, der im Endspiel vom Platz verwiesen wurde.
Mit viel Mühe rettete sich Argentinien am Sonntag gegen Spanien in die Verlängerung – allerdings mit einer Hypothek: Denn Enzo Fernandez sah in der 93. Minute nach Foul an Pau Cubarsi Gelb-Rot. Die erste Gelbe hatte sich der Chelsea-Profi elf Minuten zuvor wegen Schiedsrichterkritik abgeholt.
Am Ende mussten sich die Argentinier im WM-Finale geschlagen geben. Spaniens „Joker“ Ferran Torres traf in der 106. Minute und ließ den großen argentinischen Traum der Titelverteidigung platzen.
Aufgeben? Fehlanzeige!
Dennoch überwiegt bei Fernandez der Stolz. „Seit Jahren präsentiert sich diese Mannschaft auf die beste Art und Weise“, schreibt er. Zeilen, die angesichts der Ausraster von Leandro Paredes und Nahuel Molina, die sich nach der 0:1-Niederlage zu Tätlichkeiten gegen spanische Spieler hinreißen ließen, für etwas Verwunderung sorgen.
Laut Fernandez zeige das argentinische Team, „dass es beim Wettkampf nicht nur ums Gewinnen geht, sondern darum, alles für das Trikot zu geben und niemals aufzugeben“. Eine Entschuldigung für seinen Platzverweis gibt es nicht.
„Das ist größte Ehre meiner Karriere“
Für die großartige Unterstützung der argentinischen Fans zeigt er sich dankbar. „Das Trikot meines Landes zu tragen, ist die größte Ehre meiner Karriere, und ich werde weiterhin jedes Mal alles geben, wenn ich es verteidigen darf“, lautet sein emotionaler Schlusssatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.