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„Man begreift, dass …“

Drama im WM-Finale: Rotsünder bricht Schweigen!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 15:17
Enzo Fernandez sah im WM-Finale die Rote Karte.
Enzo Fernandez sah im WM-Finale die Rote Karte.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Nach dem Drama im WM-Finale gegen Spanien hat sich nun Argentinien-Star Enzo Fernandez zu Wort gemeldet. „Mit der Zeit begreift man, dass es etwas viel Größeres gibt als ein Ergebnis“, schreibt der 25-Jährige, der im Endspiel vom Platz verwiesen wurde.

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Mit viel Mühe rettete sich Argentinien am Sonntag gegen Spanien in die Verlängerung – allerdings mit einer Hypothek: Denn Enzo Fernandez sah in der 93. Minute nach Foul an Pau Cubarsi Gelb-Rot. Die erste Gelbe hatte sich der Chelsea-Profi elf Minuten zuvor wegen Schiedsrichterkritik abgeholt.

Enzo Fernandez foulte Pau Cubarsi.
Enzo Fernandez foulte Pau Cubarsi.(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

Am Ende mussten sich die Argentinier im WM-Finale geschlagen geben. Spaniens „Joker“ Ferran Torres traf in der 106. Minute und ließ den großen argentinischen Traum der Titelverteidigung platzen.

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Aufgeben? Fehlanzeige!
Dennoch überwiegt bei Fernandez der Stolz. „Seit Jahren präsentiert sich diese Mannschaft auf die beste Art und Weise“, schreibt er. Zeilen, die angesichts der Ausraster von Leandro Paredes und Nahuel Molina, die sich nach der 0:1-Niederlage zu Tätlichkeiten gegen spanische Spieler hinreißen ließen, für etwas Verwunderung sorgen.

Leandro Paredes brannten nach dem Schlusspfiff die Sicherungen durch.
Leandro Paredes brannten nach dem Schlusspfiff die Sicherungen durch.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Laut Fernandez zeige das argentinische Team, „dass es beim Wettkampf nicht nur ums Gewinnen geht, sondern darum, alles für das Trikot zu geben und niemals aufzugeben“. Eine Entschuldigung für seinen Platzverweis gibt es nicht.

„Das ist größte Ehre meiner Karriere“
Für die großartige Unterstützung der argentinischen Fans zeigt er sich dankbar. „Das Trikot meines Landes zu tragen, ist die größte Ehre meiner Karriere, und ich werde weiterhin jedes Mal alles geben, wenn ich es verteidigen darf“, lautet sein emotionaler Schlusssatz.

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