Drama im WM-Finale: Rotsünder bricht Schweigen!

„Das ist größte Ehre meiner Karriere“

Für die großartige Unterstützung der argentinischen Fans zeigt er sich dankbar. „Das Trikot meines Landes zu tragen, ist die größte Ehre meiner Karriere, und ich werde weiterhin jedes Mal alles geben, wenn ich es verteidigen darf“, lautet sein emotionaler Schlusssatz.