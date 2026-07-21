Wer von Liverpool nach Hartberg wechseln könnte

Fußball-Bundesligist Hartberg dürfte ein dicker Fisch ins Netz gegangen sein. Wie englische Medien zuletzt berichteten, haben die Oststeirer einen Spieler des FC Liverpool an der Angel. Es ist dies möglicherweise aber nicht der einzige Transfer-Coup des TSV in diesen Tagen.
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