Schauen Sie mal, was Clooneys Ex heute so treibt

Auch heute ist Canalis erfolgreich unterwegs. Sie arbeitet weiterhin als Model und TV-Persönlichkeit, pendelt regelmäßig zwischen Italien und Los Angeles und zählt nach wie vor zu den bekanntesten Gesichtern des italienischen Fernsehens. Zuletzt war sie wieder verstärkt in TV-Produktionen in ihrer Heimat zu sehen und trat als prominenter Gast bei prestigeträchtigen Veranstaltungen wie der Mailänder Fashion Week auf.