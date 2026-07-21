Schauen Sie mal, was Clooneys Ex heute so treibt

Diese Frau hat nichts verlernt! Während George Clooney (65) seit fast elf Jahren glücklich mit Menschenrechtsanwältin Amal Clooney verheiratet ist, sorgt seine Ex-Freundin Elisabetta Canalis (47) noch immer für Aufsehen. Diesmal nicht auf dem roten Teppich, sondern am Strand der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien.
In Alghero wurde die italienische TV-Schönheit exklusiv beim entspannten Sommerurlaub abgelichtet. Und eines fällt dabei sofort ins Auge: Canalis ist beneidenswert fit!
Im knalligen, pinkfarbenen Triangle-Bikini von Superdry genießt die ehemalige Clooney-Gefährtin Sonne, Meer und eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag. Die Aufnahmen zeigen die Moderatorin und Model-Schönheit beim Stand-up-Paddeln auf dem türkisblauen Wasser. Auf einem Foto liegt sie völlig entspannt und sichtlich gut gelaunt auf ihrem Board, lässt die Seele baumeln und tankt Sonne.
Doch nicht nur die lässige Urlaubsstimmung sorgt für Aufmerksamkeit. Vor allem ihre durchtrainierte Figur beeindruckt. Besonders ihre Bauchmuskeln wirken fast unglaublich definiert. Die 47-Jährige präsentiert einen Körper, von dem viele deutlich jüngere Promis nur träumen können. Kein Wunder: Canalis gilt seit Jahren als Fitness-Fanatikerin und teilt regelmäßig Einblicke in ihr intensives Training.
Pause von beliebter Talentshow
Der Kurztrip kommt für die Italienerin genau zum richtigen Zeitpunkt. Aktuell gönnt sie sich eine Pause von den Dreharbeiten zur beliebten Mediaset-Talentshow „Tú sí que vales“, bei der sie regelmäßig vor der Kamera steht. Zwischen Job, Reisen und öffentlichen Auftritten nutzt Canalis die freien Tage offenbar gern am Meer.
Und Hand aufs Herz: Für viele Österreicherinnen und Österreicher wird Elisabetta Canalis wohl immer mehr sein als nur George Clooneys berühmte Ex.
Wer erinnert sich nicht an ihre legendären Werbeauftritte für den Kaffee „Giotto“? Oder an ihren denkwürdigen Auftritt beim Wiener Opernball an der Seite von Richard Lugner? Damals sorgte die italienische Schönheit mit ihrem Kleid für Gesprächsstoff in ganz Österreich. Dieser Abend hat längst seinen festen Platz in der heimischen Society-Geschichte gefunden.
Auch heute ist Canalis erfolgreich unterwegs. Sie arbeitet weiterhin als Model und TV-Persönlichkeit, pendelt regelmäßig zwischen Italien und Los Angeles und zählt nach wie vor zu den bekanntesten Gesichtern des italienischen Fernsehens. Zuletzt war sie wieder verstärkt in TV-Produktionen in ihrer Heimat zu sehen und trat als prominenter Gast bei prestigeträchtigen Veranstaltungen wie der Mailänder Fashion Week auf.
Eines zeigen die aktuellen Strandfotos jedenfalls ganz deutlich: Elisabetta Canalis hat auch Jahre nach ihrer Beziehung mit Hollywood-Star George Clooney nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Im Gegenteil. Auf Sardinien beweist die Italienerin einmal mehr, dass sie noch immer zu den attraktivsten Frauen des europäischen Showbusiness gehört.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.