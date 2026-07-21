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Elisabetta Canalis

Schauen Sie mal, was Clooneys Ex heute so treibt

Society International
21.07.2026 16:00
Sportlich unterwegs: Die Bilder zeigen Elisabetta Canalis nach einer Runde auf dem ...
Sportlich unterwegs: Die Bilder zeigen Elisabetta Canalis nach einer Runde auf dem Stand-up-Paddle-Board.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diese Frau hat nichts verlernt! Während George Clooney (65) seit fast elf Jahren glücklich mit Menschenrechtsanwältin Amal Clooney verheiratet ist, sorgt seine Ex-Freundin Elisabetta Canalis (47) noch immer für Aufsehen. Diesmal nicht auf dem roten Teppich, sondern am Strand der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien.

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In Alghero wurde die italienische TV-Schönheit exklusiv beim entspannten Sommerurlaub abgelichtet. Und eines fällt dabei sofort ins Auge: Canalis ist beneidenswert fit!

Im knalligen, pinkfarbenen Triangle-Bikini von Superdry genießt die ehemalige Clooney-Gefährtin Sonne, Meer und eine kleine Auszeit vom Arbeitsalltag. Die Aufnahmen zeigen die Moderatorin und Model-Schönheit beim Stand-up-Paddeln auf dem türkisblauen Wasser. Auf einem Foto liegt sie völlig entspannt und sichtlich gut gelaunt auf ihrem Board, lässt die Seele baumeln und tankt Sonne.

Im pinkfarbenen Superdry-Bikini genießt Elisabetta Canalis ihre Auszeit auf Sardinien.
Im pinkfarbenen Superdry-Bikini genießt Elisabetta Canalis ihre Auszeit auf Sardinien.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Doch nicht nur die lässige Urlaubsstimmung sorgt für Aufmerksamkeit. Vor allem ihre durchtrainierte Figur beeindruckt. Besonders ihre Bauchmuskeln wirken fast unglaublich definiert. Die 47-Jährige präsentiert einen Körper, von dem viele deutlich jüngere Promis nur träumen können. Kein Wunder: Canalis gilt seit Jahren als Fitness-Fanatikerin und teilt regelmäßig Einblicke in ihr intensives Training.

Ganz entspannt auf dem Mittelmeer: Elisabetta Canalis lässt sich auf ihrem Stand-up-Paddle-Board ...
Ganz entspannt auf dem Mittelmeer: Elisabetta Canalis lässt sich auf ihrem Stand-up-Paddle-Board treiben und genießt ihre Sommer-Auszeit an der Küste von Alghero.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Im pinkfarbenen Superdry-Bikini begeistert die TV-Schönheit mit einer beeindruckend ...
Im pinkfarbenen Superdry-Bikini begeistert die TV-Schönheit mit einer beeindruckend durchtrainierten Figur und beneidenswerten Bauchmuskeln.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Pause von beliebter Talentshow
Der Kurztrip kommt für die Italienerin genau zum richtigen Zeitpunkt. Aktuell gönnt sie sich eine Pause von den Dreharbeiten zur beliebten Mediaset-Talentshow „Tú sí que vales“, bei der sie regelmäßig vor der Kamera steht. Zwischen Job, Reisen und öffentlichen Auftritten nutzt Canalis die freien Tage offenbar gern am Meer.

Und Hand aufs Herz: Für viele Österreicherinnen und Österreicher wird Elisabetta Canalis wohl immer mehr sein als nur George Clooneys berühmte Ex.

Wer erinnert sich nicht an ihre legendären Werbeauftritte für den Kaffee „Giotto“? Oder an ihren denkwürdigen Auftritt beim Wiener Opernball an der Seite von Richard Lugner? Damals sorgte die italienische Schönheit mit ihrem Kleid für Gesprächsstoff in ganz Österreich. Dieser Abend hat längst seinen festen Platz in der heimischen Society-Geschichte gefunden.

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Auch heute ist Canalis erfolgreich unterwegs. Sie arbeitet weiterhin als Model und TV-Persönlichkeit, pendelt regelmäßig zwischen Italien und Los Angeles und zählt nach wie vor zu den bekanntesten Gesichtern des italienischen Fernsehens. Zuletzt war sie wieder verstärkt in TV-Produktionen in ihrer Heimat zu sehen und trat als prominenter Gast bei prestigeträchtigen Veranstaltungen wie der Mailänder Fashion Week auf.

Jahre nach der Trennung von George Clooney begeistert Elisabetta Canalis noch immer mit ihrer ...
Jahre nach der Trennung von George Clooney begeistert Elisabetta Canalis noch immer mit ihrer natürlichen Ausstrahlung. Auf Sardinien zeigt sich die Italienerin entspannt, selbstbewusst und topfit.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Ein echter Hingucker an der Mittelmeerküste: Elisabetta Canalis beweist mit ihrem sommerlichen ...
Ein echter Hingucker an der Mittelmeerküste: Elisabetta Canalis beweist mit ihrem sommerlichen Auftritt auf Sardinien, dass sie noch immer zu den schönsten TV-Stars Italiens zählt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Eines zeigen die aktuellen Strandfotos jedenfalls ganz deutlich: Elisabetta Canalis hat auch Jahre nach ihrer Beziehung mit Hollywood-Star George Clooney nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Im Gegenteil. Auf Sardinien beweist die Italienerin einmal mehr, dass sie noch immer zu den attraktivsten Frauen des europäischen Showbusiness gehört.

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