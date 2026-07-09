Ikkimel singt Sex-Song im ZDF-Frühstücksfernsehen

ZDF versucht, die Situation zu erklären

Ein Sendersprecher erklärte im Nachhinein, die Rapperin sei „im Rahmen der aktuellen Fußball-Berichterstattung ins ZDF-Morgenmagazin eingeladen“ worden. Ihr Song greife das Thema Fußball aus einer „popkulturellen Perspektive“ auf und habe insbesondere bei jungen Menschen große Aufmerksamkeit erzielt. Zudem betonte der Sender, dass das „Morgenmagazin“ regelmäßig gesellschaftliche und popkulturelle Phänomene aufgreife und in der Sendung abbilde.