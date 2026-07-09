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Ikkimel singt Sex-Song im ZDF-Frühstücksfernsehen

Society International
09.07.2026 16:49
Mit ihrem Auftritt im ZDF-Frühstücksfernsehen sorgte Ikkimel für Sprachlosigkeit im Publikum.
Mit ihrem Auftritt im ZDF-Frühstücksfernsehen sorgte Ikkimel für Sprachlosigkeit im Publikum.(Bild: Jonas Unden)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Es war ein Kulturclash der besonderen Art: Rapperin Ikkimel ist bekannt für ihre provokativen Texte. Diese hat sie zuletzt im ZDF-Frühstücksfernsehen zum Besten gegeben – vor Kindern und Zuschauern über 50. Das Publikum war sprachlos.

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„Fußballmänner, alles Penner“ singt Ikkimel vor einem Publikum, das sich normalerweise wohl keine Karten für eines ihrer Konzerte kaufen würde. Im Studio beim deutschen „Morgenmagazin“ trifft die Rapperin auf Zuschauer, die sichtlich nicht wissen, wie sie reagieren sollen. 

Rapperin performt Fußball-Sex-Song im ZDF
Ratlose Gesichter, leiser Applaus und vor allem blanke Überforderung waren die Reaktionen auf die überraschende Show. In Ikkimels Song „Fußballmänner“ gibt die Künstlerin Zeilen wie „Lattenkracher, Mertesacker“ oder „Tiki-Taka in ’nem Tanga“ zum Besten. 

Moderator in Erklärungsnot
Moderator Andreas Wunn versuchte nach der Performance, die Situation zu erklären: „Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein. Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Gen Z.“

„Heute spiele ich vor einer Schulklasse und Ü50“
Der Rapperin selbst scheint bewusst gewesen zu sein, worauf sie sich mit ihrem Auftritt beim ZDF einlässt. Auf ihrem Social-Media-Kanal postete sie vor der Show: „Guten Morgen, ‘Moma‘. Heute spiele ich vor einer Schulklasse und Ü50“.

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Clips des Auftritts gehen viral
Ausschnitte des Auftritts verbreiten sich millionenfach auf Social Media. Dort wird die Performance heiß diskutiert. Während manche den Auftritt witzig finden, sehen manche ihn als höchst problematisch. Eine Person bezeichnete die Show etwa als „beeindruckend talentfreie Playbackshow“. Auch, dass Kinder im Publikum saßen, kritisierten viele.

ZDF versucht, die Situation zu erklären
Ein Sendersprecher erklärte im Nachhinein, die Rapperin sei „im Rahmen der aktuellen Fußball-Berichterstattung ins ZDF-Morgenmagazin eingeladen“ worden. Ihr Song greife das Thema Fußball aus einer „popkulturellen Perspektive“ auf und habe insbesondere bei jungen Menschen große Aufmerksamkeit erzielt. Zudem betonte der Sender, dass das „Morgenmagazin“ regelmäßig gesellschaftliche und popkulturelle Phänomene aufgreife und in der Sendung abbilde.

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