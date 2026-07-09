Irans Streitkräfte griffen wieder Schiffe an

Getroffen worden sei auch das Gebiet rund um das Atomkraftwerk in Bushehr, hieß es. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, dass die US-Angriffe die schrittweise Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz beeinträchtigten. Die Transportkapazität habe sich in den vergangenen zwei Wochen unter Aufsicht wieder auf etwa 50 Prozent des Vorkriegsniveaus erholt, hieß es weiter. Am Donnerstag ist der Schiffsverkehr nach der jüngsten militärischen Eskalation nahezu vollständig zum Stillstand gekommen. Lediglich zwei Tanker passierten in den frühen Morgenstunden die Meerenge.