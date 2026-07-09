Russischer Verband zieht wegen Sperre vor CAS

World-Athletics-Präsident Sebastian Coe hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass man Optionen für „einen an Bedingungen geknüpften Weg zurück in den internationalen Wettbewerb“ erörtert, sich dann aber doch gegen eine Aufhebung der Suspendierung entschieden habe. Währenddessen lockerte das IOC zuletzt die Beschränkungen gegen Russland mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.