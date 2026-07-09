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Russischer Verband zieht wegen Sperre vor CAS

Sport-Mix
09.07.2026 16:04
Bald soll die Fahne Russlands auch bei internationalen Leichtathletik-Bewerben wieder wehen …
Bald soll die Fahne Russlands auch bei internationalen Leichtathletik-Bewerben wieder wehen …(Bild: AFP/YURI KADOBNOV)
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Von krone Sport

Der russische Leichtathletik-Verband will gegen den Ausschluss seiner Sportlerinnen und Sportler von internationalen Wettbewerben vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen!

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Man habe den CAS angerufen, teilte der Verband zwei Tage nach der Wiederzulassung Russlands durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit. World Athletics will an dem Ausschluss von russischen und belarussischen Aktiven an internationalen Wettbewerben festhalten.

„Interessen der Leichtathletik in Russland beeinträchtigt“
„Wir nehmen den Einspruch des russischen Leichtathletik-Verbands beim CAS zur Kenntnis und werden unsere Position mit Nachdruck verteidigen“, wurde der Weltverband von der Associated Press zitiert. Man sehe die „grundlegenden Interessen der Leichtathletik in Russland beeinträchtigt“, erklärte indes der nationale Verband Russlands.

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World-Athletics-Präsident Sebastian Coe hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass man Optionen für „einen an Bedingungen geknüpften Weg zurück in den internationalen Wettbewerb“ erörtert, sich dann aber doch gegen eine Aufhebung der Suspendierung entschieden habe. Währenddessen lockerte das IOC zuletzt die Beschränkungen gegen Russland mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

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