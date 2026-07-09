Wehrdienst-Modell sechs plus drei hoch im Kurs

Angestrebt wird ein Start der Reform mit Jahresbeginn 2027. Die ersten Rekruten, die einen längeren Dienst oder verpflichtende Milizübungen machen werden müssen, werden aber nicht schon im Jänner einrücken. Aus Gründen des Vertrauensschutzes werden erst jene jungen Männer ins neue Modell einbezogen, die ihre Stellung erst nach Beschluss der Reform absolvieren. Im Bundesheer laufen im Hintergrund aber schon längst die Vorbereitungen für die Umstellung.