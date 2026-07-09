Pircher scheitert im Wimbledon-Viertelfinale!

Es sollte nicht sein: Die Tirolerin Anna Pircher ist im Viertelfinale des Juniorinnen-Bewerbs des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ausgeschieden! Die 16-Jährige unterlag der als Nummer 1 gesetzten Chinesin Sun Xinran nach 53 Minuten mit 0:6 und 3:6.
„Sie ist unglaublich stark, war immer schon eine der Besten in unserem Jahrgang“, hatte Pircher bereits vor der Partie gegen Sun Xinran gemeint – und sie sollte recht behalten.
Dennoch überwiegt für die junge Österreicherin nach ihrer Premiere auf derart großer Bühne klar das Positive.
„Ich bin sehr stolz auf meine Leistungen hier!“
„Dass ich bei meinem ersten Junior-Grand-Slam so weit komme, hätte ich mir nicht gedacht. Ich bin sehr stolz auf meine Leistungen hier“, hatte sie bereits am Vortag nach ihrem Einzug ins Viertelfinale gemeint.
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