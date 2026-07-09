Mühlberger nach 2014 zum zweiten Mal Glocknerkönig

Zum zweiten Mal nach 2014 Glocknerkönig

Mühlberger krönte sich damit zum zweiten Mal nach 2014 zum Glocknerkönig. Der 32-Jährige baute seine Führung auf Vermaerke auf 1:31 Minuten aus. Die dritte Etappe mit 189 Kilometern Länge führt am Freitag von Lienz über den Felbertauern bereits zum 16. Mal ins Alpendorf oberhalb von St. Johann im Pongau. Die Tour of Austria endet am Sonntag nach fünf Etappen vor dem Burgtheater in Wien.