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Charlize Theron trägt in Paris Hauch von Nichts

Star-Style
09.07.2026 17:00
Charlize Theron stahl bei der Premiere von „Die Odyssee“ in Paris selbst Zendaya die Show.
Charlize Theron stahl bei der Premiere von „Die Odyssee“ in Paris selbst Zendaya die Show.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Neuer Tag, neuer Wahnsinns-Look von Charlize Theron! Zur Premiere von „Die Odyssee“ in Paris bewies die Schauspielerin, dass sie es locker mit Zendaya und Co. aufnehmen kann.

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Schon beim Fototermin in der Modemetropole sorgte die 50-Jährige mit ihren langen Beinen für Schnappatmung, bei der Premiere von „Die Odyssee“ legte Theron aber noch einmal ein Schäuferl drauf und stahl im Naked-Dress sogar Zendaya die Show!

Nur nötigste Stellen bedeckt!
Der Hauch aus Spitze in Weiß und Schwarz stammte von Dior und bedeckte nur die nötigsten Stellen der Hollywood-Schönheit. Ein Dekolleté, das bis zum Brustbein reichte, sowie ein nackter Rücken sorgten für eine Extraportion Sex-Appeal.

Viel Spitze, Transparenz und noch mehr nackte Haut: Bei Charlize Therons Look wusste man nicht, ...
Viel Spitze, Transparenz und noch mehr nackte Haut: Bei Charlize Therons Look wusste man nicht, wo man zuerst hinschauen soll.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Auch das tiefe Rücken-Dekolleté der 50-Jährigen war ein absoluter Hingucker.
Auch das tiefe Rücken-Dekolleté der 50-Jährigen war ein absoluter Hingucker.(Bild: Viennareport)

Und als wäre das noch nicht genug, blitzte aus dem langen Schlitz im Rock des Wow-Kleides auch noch Therons sexy Beine, die in schwarzen High Heels steckten, hervor!

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Zendaya ließ Bauchmuskeln blitzen
Theron war also eindeutig der Hingucker des Premieren-Abends – und das, obwohl die Konkurrenz groß war. Denn auch Zendaya bewies an diesem Abend wieder, dass ihr modisch momentan nur schwer jemand das Wasser reichen kann.

Zendaya kam im weißen Satinkleid von Louis Vuitton und ließ ihre Bauchmusklen blitzen.
Zendaya kam im weißen Satinkleid von Louis Vuitton und ließ ihre Bauchmusklen blitzen.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Die Schauspielerin setzt am Roten Teppich derzeit konsequent auf Weiß – in Anspielung auf ihre ...
Die Schauspielerin setzt am Roten Teppich derzeit konsequent auf Weiß – in Anspielung auf ihre Rolle als Pallas Athene.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Die Ehefrau von Tom Holland erschien in einem weißen Traum aus Satin und Spitze von Louis Vuitton mit „Guckloch“, unter dem die Bauchmuskeln der 29-Jährigen hervorblitzten, den sie mit einem Bolero mit XXL-Rüschen kombinierte. Weiße High Heels sowie eine breite Diamantkette verliehen dem Outfit zudem das Gewisse etwas. 

Auch Damon und Holland fesch!
Anne Hathaway, die im Film Odysseus‘ Ehefrau Penelope spielt, erinnerte in ihrem braunen Plissee-Kleid mit Ledertop ebenfalls an eine griechische Göttin, während Matt Damon und Tom Holland bewiesen, dass es am Red Carpet auch für die männlichen Stars nicht immer nur Schwarz sein muss.

Anne Hathaway hat den Baby-Glow und der steht ihr einfach fantastisch!
Anne Hathaway hat den Baby-Glow und der steht ihr einfach fantastisch!(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der „Die Odyssee“-Premiere in Paris.
Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der „Die Odyssee“-Premiere in Paris.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Der Film von Christopher Nolan ist ab kommender Woche in den Kinos zu sehen. Die „Odyssee“ erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus von Ithaka aus dem Trojanischen Krieg, während der er zahlreichen Gefahren trotzt und an dessen Ende er zu Hause ankommt.

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