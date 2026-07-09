Charlize Theron trägt in Paris Hauch von Nichts

Auch Damon und Holland fesch!

Anne Hathaway, die im Film Odysseus‘ Ehefrau Penelope spielt, erinnerte in ihrem braunen Plissee-Kleid mit Ledertop ebenfalls an eine griechische Göttin, während Matt Damon und Tom Holland bewiesen, dass es am Red Carpet auch für die männlichen Stars nicht immer nur Schwarz sein muss.