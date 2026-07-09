20 Cent mehr pro Liter Sprit: AK fordert Erklärung

AK will es jetzt genau wissen

Wer im Stubaital tankt, zahle demnach 15 bis 20 Cent pro Liter mehr als an den günstigsten Tankstellen in Innsbruck. „Wir fordern nun Aufklärung, wie diese Preisunterschiede zustande kommen. Ob Einheimische und Gäste in tourismusstarken Regionen wie dem Stubaital Wucherpreise an der Zapfsäule in Kauf nehmen müssen oder ob es nachvollziehbare Begründungen für diese Preisunterschiede gibt, wollen wir jetzt genau wissen“, betont Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl.