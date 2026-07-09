Konzert von Kanye West sorgt für heftige Kritik

Ein für Samstag geplantes Konzert des umstrittenen US-Rappers Kanye West in Albanien bringt dem Ministerpräsidenten des Landes heftige Kritik ein. Das über vier Millionen Euro teure Konzert werde mit Geld aus dem Notfallfonds finanziert, der für Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Brände reserviert ist.
Oppositionspolitiker und freie politische Aktivisten beanstandeten, dass Edi Ramas Regierung speziell für Kanye Wests Konzert zur Vorbereitung eines Stadions am Rande der Hauptstadt Tirana eilig 4,2 Millionen Euro aus dem Notfallfonds des Staatshaushalts bereitgestellt habe.
„Fördert den Tourismus“
Der Sozialdemokrat Rama verteidigte die Förderung des Konzerts mit dem Argument, dass dieses den Tourismus in seinem Land fördern würde. Es seien dafür bereits 25.000 Karten allein an Besucher aus dem Ausland verkauft worden, und zwar sogar aus 80 Ländern, schrieb Rama bei Facebook. Dort veröffentlichte Rama auch ein Video von seinem Besuch auf der Stadion-Baustelle.
Tausende Menschen arbeiten an Stadion für Konzert
Seine Kritiker bezeichnete Rama als „Krähen und Raben“, die Albaniens Entwicklung bremsen wollten. Kulturminister Blendi Gonxhja nannte West einen „großen Künstler“. 3500 Arbeiter würden Tag und Nacht arbeiten, um das Stadion für das Konzert rechtzeitig fertigzustellen.
Rapper wegen Extremismus aus einigen Ländern ausgeladen
Kanye West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Künstlern der Musikindustrie. Immer wieder fiel der Ex-Mann von Kim Kardashian mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf. 2025 hatte er ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“ veröffentlicht. In Form einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ bat er später um Entschuldigung.
Absagen in Indien, Frankreich und Polen
Zuletzt war wegen seiner extremistischen Äußerungen ein Konzert im italienischen Reggio Emilia abgesagt worden, das dort am 18. Juli hätte stattfinden sollen. Davor kassierte West Absagen aus Polen und Indien, einen in Frankreich geplanten Auftritt sagte er wegen eines drohenden Verbots selbst ab.
Verbindung zu Donald Trump
West bekundete immer wieder auch Sympathien für US-Präsident Donald Trump. Dessen Schwiegersohn Jared Kushner plant eine Hotelanlage im Naturschutzgebiet Narta-Vjosa an der albanischen Adria, mit Unterstützung von Rama. Dagegen laufen in Tirana seit Wochen jeden Abend große Straßenproteste, bei denen auch der Rücktritt Ramas verlangt wird. Am Donnerstagabend ist in Tirana der 40. Protesttag in Folge geplant.
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