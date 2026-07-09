Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Show in Albanien

Konzert von Kanye West sorgt für heftige Kritik

Society International
09.07.2026 15:41
Kanye West gilt unter anderem wegen rassistischer Aussagen als umstritten.
Kanye West gilt unter anderem wegen rassistischer Aussagen als umstritten.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein für Samstag geplantes Konzert des umstrittenen US-Rappers Kanye West in Albanien bringt dem Ministerpräsidenten des Landes heftige Kritik ein. Das über vier Millionen Euro teure Konzert werde mit Geld aus dem Notfallfonds finanziert, der für Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Brände reserviert ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Oppositionspolitiker und freie politische Aktivisten beanstandeten, dass Edi Ramas Regierung speziell für Kanye Wests Konzert zur Vorbereitung eines Stadions am Rande der Hauptstadt Tirana eilig 4,2 Millionen Euro aus dem Notfallfonds des Staatshaushalts bereitgestellt habe.

„Fördert den Tourismus“
Der Sozialdemokrat Rama verteidigte die Förderung des Konzerts mit dem Argument, dass dieses den Tourismus in seinem Land fördern würde. Es seien dafür bereits 25.000 Karten allein an Besucher aus dem Ausland verkauft worden, und zwar sogar aus 80 Ländern, schrieb Rama bei Facebook. Dort veröffentlichte Rama auch ein Video von seinem Besuch auf der Stadion-Baustelle.

Tausende Menschen arbeiten an Stadion für Konzert
Seine Kritiker bezeichnete Rama als „Krähen und Raben“, die Albaniens Entwicklung bremsen wollten. Kulturminister Blendi Gonxhja nannte West einen „großen Künstler“. 3500 Arbeiter würden Tag und Nacht arbeiten, um das Stadion für das Konzert rechtzeitig fertigzustellen.

Lesen Sie auch:
Kanye West hat seinen Auftritt in Marseille auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem die Kritik ...
Kritik nimmt zu
Kanye West verschiebt Auftritt in Marseille
15.04.2026
Rapper gefährdet Wohl
Einreiseverbot für Kanye West in Großbritannien!
07.04.2026

Rapper wegen Extremismus aus einigen Ländern ausgeladen
Kanye West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Künstlern der Musikindustrie. Immer wieder fiel der Ex-Mann von Kim Kardashian mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf. 2025 hatte er ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“ veröffentlicht. In Form einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ bat er später um Entschuldigung.

Absagen in Indien, Frankreich und Polen
Zuletzt war wegen seiner extremistischen Äußerungen ein Konzert im italienischen Reggio Emilia abgesagt worden, das dort am 18. Juli hätte stattfinden sollen. Davor kassierte West Absagen aus Polen und Indien, einen in Frankreich geplanten Auftritt sagte er wegen eines drohenden Verbots selbst ab.

Verbindung zu Donald Trump
West bekundete immer wieder auch Sympathien für US-Präsident Donald Trump. Dessen Schwiegersohn Jared Kushner plant eine Hotelanlage im Naturschutzgebiet Narta-Vjosa an der albanischen Adria, mit Unterstützung von Rama. Dagegen laufen in Tirana seit Wochen jeden Abend große Straßenproteste, bei denen auch der Rücktritt Ramas verlangt wird. Am Donnerstagabend ist in Tirana der 40. Protesttag in Folge geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.07.2026 15:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
127.974 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
95.241 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.702 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1537 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1064 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Society International
Kinder im Publikum
Ikkimel singt Sex-Song im ZDF-Frühstücksfernsehen
Tom liebt ihre Kurven
Heidi Klum wehrt sich gegen Abnehmspritzen-Trend
Pötzlich Senator?
Nach Sex-Skandal: Dempsey soll US-Politik retten
Show in Albanien
Konzert von Kanye West sorgt für heftige Kritik
„Superstar im Himmel“
Silbereisen und Zeta-Jones trauern um Bonnie Tyler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf