Konzert von Kanye West sorgt für heftige Kritik

„Fördert den Tourismus“

Der Sozialdemokrat Rama verteidigte die Förderung des Konzerts mit dem Argument, dass dieses den Tourismus in seinem Land fördern würde. Es seien dafür bereits 25.000 Karten allein an Besucher aus dem Ausland verkauft worden, und zwar sogar aus 80 Ländern, schrieb Rama bei Facebook. Dort veröffentlichte Rama auch ein Video von seinem Besuch auf der Stadion-Baustelle.