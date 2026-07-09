Teilweise eingestürzt
Großalarm in Tschechien: Fabrikhochhaus in Flammen
Höchste Alarmstufe herrscht derzeit in der tschechischen Stadt Zlin. Ein Fabrikhochhaus steht in Flammen und ist teilweise bereits eingestürzt. Berichte über Verletzte gibt es noch keine.
Auf Fotos waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen. Die Feuerwehr hat mit rund 300 Einsatzkräften den Kampf gegen die Flammen aufgenommen. Das Feuer war im neunten Stock im Lager einer tschechischen Sportschuhe-Marke ausgebrochen und breitete sich von dort rasch aus.
Weiträumige Sperre, Aufruf an die Anrainer
Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Die Stadtverwaltung forderte die Bewohner von Zlin auf, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden allein an der Lagerware der betroffenen Sportschuhe-Marke Vasky wurde von deren Besitzer auf umgerechnet sechs bis siebeneinhalb Millionen Euro geschätzt, wie die Agentur CTK berichtete. Rund 75.000 Paare seien vernichtet worden.
Das architektonisch wertvolle Gebäude wurde in den Jahren 1949 bis 1955 als zentrales Lager der damaligen Schuhfabrik Svit („Licht“) errichtet. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.
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