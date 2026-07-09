Silbereisen und Zeta-Jones trauern um Bonnie Tyler

Die Welt trauert um Bonnie Tyler: Die Musik-Legende ist am Mittwochabend im Alter von 75 Jahren verstorben. Auch Stars wie Catherine Zeta-Jones oder Moderator Florian Silbereisen nehmen Abschied.
Vor allem Hollywoodstar Zeta-Jones trifft die Nachricht vom Tod von Bonnie Tyler schwer, denn die Sängerin war Teil ihrer Familie. „Mein Herz ist gebrochen angesichts der Nachricht, dass unsere über alles geliebte Bonnie Tyler verstorben ist“, schrieb die 56-Jährige in einem langen, sehr persönlichem Tribut zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram.
Tyler mit Zeta-Jones Cousin verheiratet
Und verriet weiter: „Bonnie war mit meinem Cousin verheiratet und ein wichtiger Teil meines Lebens. Hier sind wir gemeinsam am Abend vor meiner Hochzeit zu sehen. Sie hat auf meiner Hochzeit gesungen und für großartige Stimmung gesorgt.“
Tyler sei eine „außergewöhnliche Frau mit einer ebenso außergewöhnlichen Stimme“ gewesen, eine „einzigartige Künstlerin, die auch problemlos als Komikerin hätte Karriere machen können, denn sie war einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe“, fuhr Zeta-Jones fort und bedankte sich bei der Musikerin „für die Freude, die du so vielen Menschen bereitet hast“.
„Schlaf gut, wunderbare Frau. Wir werden für dich für immer ,ein Willkommen in den Hügeln‘ von Wales bereithalten“, schloss Zeta-Jones ihre Nachricht.
„Wundervoller Freundin“
Doch nicht nur Zeta-Jones trauerte um die Sängerin, die mit Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, „It‘s a Heartache“ oder „Holding out for a Hero“ weltberühmt wurde. Auch der britische Musiker Sir Cliff Richard zeigte sich betrübt über den Tod der 75-Jährigen. „Eine weitere wundervolle Freundin ist viel zu früh von uns gegangen. Bonnies ansteckende Lebensfreude hat so viele Menschen weltweit begeistert, und sie war für alle eine gute Freundin, auch für mich“, schrieb Richard auf Facebook.
Es sei „ein Schock“ gewesen, diese traurige Nachricht zu erhalten, so der Musiker, der der Familie „in dieser schweren Zeit mein tiefstes Mitgefühl“ sandte.
„Gesungen, wie keine andere auf der Welt“
Auch im deutschsprachigen Raum löste die Nachricht von Bonnie Tylers Tod Entsetzen aus. So erinnerte sich etwa Florian Silbereisen an die Sängerin: „Ich weiß gar nicht, wie oft ich Bonnie Tyler beim ,Schlagerbooom‘ und in vielen anderen Shows präsentieren durfte. Aber ich weiß, dass sie gesungen hat wie keine andere auf der Welt!“
Aber Tyler sei nicht nur eine einzigartige Sängerin gewesen, es sei mit ihr auch „immer lustig“ gewesen – „auf und hinter der Bühne!“, so Silbereisen weiter. „Jetzt wird aus dem Weltstar ein Superstar im Himmel! Ich wünsche allen da oben so viel Spaß, wie wir ihn mit Bonnie hatten!“
„Haben so viele schöne Stunden verbracht“
Designer Harald Glööckler schrieb: „Ich bin schockiert und extrem traurig, dass du uns verlassen hast. Wir haben so viele schöne Stunden verbracht und du hast so vielen Menschen Freude bereitet und wirst es weiterhin tun mit deiner Musik und allem, was du hinterlassen hast. Du warst ein wundervoller Mensch, herzlich und großzügig.“
Thomas Anders erklärte: „Ich werde mich immer mit großer Zuneigung an unsere gemeinsamen musikalischen Momente und jedes unserer Treffen erinnern. Danke für die wundervollen Erinnerungen. Du wirst niemals in Vergessenheit geraten“, während Dieter Bohlen in seiner Instagram-Story zu einem gemeinsamen Foto schrieb: „Wir teilen schöne Erinnerungen. War toll, mit dir zu arbeiten.“
Im Spital in Portugal gestorben
Bonnie Tyler starb rund einen Monat nach ihrem 75. Geburtstag, teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Die Sängerin wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.
„Bonnie Tylers Familie und ihr Team sind zutiefst erschüttert, mitteilen zu müssen, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde“, hieß es in einem Statement auf ihrer offiziellen Webseite.
Krankheitsbedingt hatte eine ursprünglich für diesen Sommer geplante Tournee abgesagt werden müssen. Im Herbst wären weitere Auftritte geplant gewesen – darunter auch am 24. November im Wiener Gasometer.
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