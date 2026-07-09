Silbereisen und Zeta-Jones trauern um Bonnie Tyler

„Wundervoller Freundin“

Doch nicht nur Zeta-Jones trauerte um die Sängerin, die mit Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, „It‘s a Heartache“ oder „Holding out for a Hero“ weltberühmt wurde. Auch der britische Musiker Sir Cliff Richard zeigte sich betrübt über den Tod der 75-Jährigen. „Eine weitere wundervolle Freundin ist viel zu früh von uns gegangen. Bonnies ansteckende Lebensfreude hat so viele Menschen weltweit begeistert, und sie war für alle eine gute Freundin, auch für mich“, schrieb Richard auf Facebook.