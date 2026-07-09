Nach Kollaps! Eriksen beginnt Reha in Dänemark

Die sportliche Zukunft von Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen bleibt weiter offen! Sein deutscher Zweitliga-Klub VfL Wolfsburg teilte mit, dass der 34-Jährige nach seinem Zusammenbruch am 7. Juni während des Länderspiels gegen die Ukraine ein „individuelles Reha-Programm“ in seiner dänischer Heimat absolvieren werde …