Nach Kollaps! Eriksen beginnt Reha in Dänemark

Die sportliche Zukunft von Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen bleibt weiter offen! Sein deutscher Zweitliga-Klub VfL Wolfsburg teilte mit, dass der 34-Jährige nach seinem Zusammenbruch am 7. Juni während des Länderspiels gegen die Ukraine ein „individuelles Reha-Programm“ in seiner dänischer Heimat absolvieren werde …
Wann und ob Eriksen danach überhaupt nach Wolfsburg zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Eriksen besitzt bei den Deutschen noch einen Vertrag bis 2027.
Nach EM 2021 Herzschrittmacher implantiert bekommen
Vor fünf Jahren musste er bei der EM in Kopenhagen noch auf dem Rasen nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden und bekam kurz danach einen Herzschrittmacher implantiert.
Anfang Juni war er während des Länderspiels gegen die Ukraine zusammengebrochen.
Und obwohl Eriksen diesmal wieder schnell bei Bewusstsein war und sogar aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, kamen sofort wieder Erinnerungen an 2021 hoch.
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