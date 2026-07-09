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Zukunft offen, aber:

Nach Kollaps! Eriksen beginnt Reha in Dänemark

Fußball International
09.07.2026 16:15
Christian Eriksen
Christian Eriksen(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die sportliche Zukunft von Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen bleibt weiter offen! Sein deutscher Zweitliga-Klub VfL Wolfsburg teilte mit, dass der 34-Jährige nach seinem Zusammenbruch am 7. Juni während des Länderspiels gegen die Ukraine ein „individuelles Reha-Programm“ in seiner dänischer Heimat absolvieren werde …

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Wann und ob Eriksen danach überhaupt nach Wolfsburg zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Eriksen besitzt bei den Deutschen noch einen Vertrag bis 2027.

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Anfang Juni war er während des Länderspiels gegen die Ukraine zusammengebrochen.

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Und obwohl Eriksen diesmal wieder schnell bei Bewusstsein war und sogar aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, kamen sofort wieder Erinnerungen an 2021 hoch.

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