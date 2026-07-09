Betrüger lockte Opfer mit Pop-Band OneRepublic

Opfer in ganz Österreich verteilt

Im Wiener Landl sitzt der 31-Jährige jetzt auf der Anklagebank. Und der OneRepublic-Fan war nicht sein einziges Opfer. Insgesamt 14 Betrugsfakten werden dem Nigerianer, der im Mai aus Italien ausgeliefert wurde, vorgeworfen. Zwölfmal verkaufte er ein iPhone übers Internet, lieferte es nicht. Fast 10.000 Euro erbeutete er von einem Salzburger, er sei für die amerikanischen Streitkräfte im Jemen im Einsatz und bräuchte Geld. Einer Steirerin erklärte der Angeklagte, er sei ein Freund ihres verstorbenen Vaters und hätte Schwierigkeiten. Und so weiter ...