Frankreich muss wegen Hitze Reaktor herunterfahren

Bei extremer Hitze können erhöhte Flusstemperaturen die AKW-Betreiber zur Drosselung oder Einstellung der Stromerzeugung zwingen. Bestimmte Wassertemperaturen dürfen beim Betrieb der Kraftwerke zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt nicht überschritten werden. Laut einer Regelung aus dem Jahr 2006 darf die Wassertemperatur nach den Einleitungen des Kraftwerks 28 Grad nicht überschreiten.