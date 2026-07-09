Melissa Naschenweng droht der TV-Liebes-Schock

Plötzlich andere Frau im Spiel

Doch der „Gegenwind“ lässt nicht lange auf sich warten, und das an mehr als einer Front. Ein schwerer Sturm in Oberanger gefährdet die Lebensgrundlage zahlreicher Agrarwirte, Mellis Plattenlabel sitzt ihr wegen eines neuen Songs im Nacken – und als wäre das nicht genug, verhält sich plötzlich auch noch Ben (Ferdinand Seebacher) seltsam, nachdem er Nachrichten von einer anderen, ihm scheinbar nahestehenden, Frau erhalten hat.