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ORF-Hit bekommt Teil 2

Melissa Naschenweng droht der TV-Liebes-Schock

Adabei Österreich
09.07.2026 15:17
Dreharbeiten für Teil zwei der TV-Romanze angelaufen – „Herzklang – Gegenwind“ soll 2027 zu ...
Dreharbeiten für Teil zwei der TV-Romanze angelaufen – „Herzklang – Gegenwind“ soll 2027 zu sehen sein.(Bild: ORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im April war Schlagersängerin Melissa Naschenweng in der ORF-Romanze „Herzklang – Zurück zu mir“ in ihrer ersten TV-Hauptrolle im ORF zu sehen. Nun steht fest, dass der Publikumserfolg eine Fortsetzung erhält. Seit Montag steht Naschenweng für „Herzklang – Gegenwind“ wieder vor der Kamera. 

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Der Film, bei dem erneut Patricia Frey nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger Regie führt, soll 2027 in ORF 1 bzw. auf ORF ON zu sehen sein, wurde am Donnerstag angekündigt.

Schlagerstar Melissa Naschenweng schlüpft einmal mehr in die Rolle des Schlagerstars  Melanie Buchauer. Sie ist nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern schwebt auch in Sachen Liebe auf Wolke sieben.

m Bild (v.li.): Katharina Pichler (Nina), Melissa Naschenweng (Melanie)
m Bild (v.li.): Katharina Pichler (Nina), Melissa Naschenweng (Melanie)(Bild: ORF)
Im Bild (v.li.): Kameramann Michael Clayton, Produzent Viktor Perdula, Christina Cervenka, ...
Im Bild (v.li.): Kameramann Michael Clayton, Produzent Viktor Perdula, Christina Cervenka, Regisseurin Patricia Frey, Melissa Naschenweng, Ferdinand Seebacher, Produzentin Livia Graf(Bild: ORF)
Im Bild (v.li.): Regisseurin Patricia Frey, Melissa Naschenweng, Ferdinand Seebacher
Im Bild (v.li.): Regisseurin Patricia Frey, Melissa Naschenweng, Ferdinand Seebacher(Bild: ORF)

Plötzlich andere Frau im Spiel
Doch der „Gegenwind“ lässt nicht lange auf sich warten, und das an mehr als einer Front. Ein schwerer Sturm in Oberanger gefährdet die Lebensgrundlage zahlreicher Agrarwirte, Mellis Plattenlabel sitzt ihr wegen eines neuen Songs im Nacken – und als wäre das nicht genug, verhält sich plötzlich auch noch Ben (Ferdinand Seebacher) seltsam, nachdem er Nachrichten von einer anderen, ihm scheinbar nahestehenden, Frau erhalten hat.

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Die Dreharbeiten laufen noch bis voraussichtlich Anfang August in Osttirol (Matrei und Umgebung), Kärnten (Oberdrauburg und Umgebung) und Wien.

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