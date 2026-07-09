EU-Parlament gibt grünes Licht für „Chatkontrolle“

ÖVP-EU-Parlamentarier Lukas Mandl betonte, es sei „wichtig, dass Plattformen weiter suchen dürfen und Kinder geschützt werden“. Er erklärte nach der Abstimmung: „Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Kinderschutz zur Verhandlungsmaterie gemacht wird. Das ist unangebracht. Das haben wir heute korrigiert, wenn auch mit einigen Wermutstropfen, weil einige wenige eingebrachte Anträge zur Verwässerung knappe Mehrheiten gefunden haben. Der sprichwörtliche Ball liegt jetzt beim Rat der Regierungen. Ich bin zuversichtlich, dass der Ball bald verwertet wird und wir den Kinderschutz wieder einschalten. Kinderschutz duldet keinen Aufschub.“