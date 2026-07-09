EuGH stärkt Rücktrittsrecht bei Streaming-Abos

Digitale Dienstleistung

Die Luxemburger Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass moderne Streamingdienste weit mehr bieten als nur den einmaligen Zugang zu Filmen oder Serien. Praktisch alle Anbieter aktualisieren laufend ihr Angebot, machen persönliche Empfehlungen für die Kunden und entwickeln sich weiter. Aus diesem Grund müssen Verbraucher – wie bei jedem Online-Kauf – die Möglichkeit haben, den Dienst innerhalb von 14 Tagen auszuprobieren, um sich anschließend entscheiden zu können, ob sie das Abo behalten wollen oder eben nicht.