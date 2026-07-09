Nach Sex-Skandal: Dempsey soll US-Politik retten

Auch wenn er sich selbst nicht als Senator-Kandidaten sieht, präzise Vorstellungen, wie das Amt auszufüllen ist, hat Dempsey: „Ich möchte jemanden, der mit Empathie führt. Jemanden, der zuhört, bevor er spricht; der den Mut hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen er nicht einer Meinung ist; und der versteht, dass es bei einem öffentlichen Amt nicht um Macht geht. Es geht um den Dienst an der Allgemeinheit.“ Und auch wenn das heutzutage idealistisch klinge, wünsche er sich vor allem eines: „Integrität“.