Heidi Klum wehrt sich gegen Abnehmspritzen-Trend

Ausstrahlung wichtiger als Cellulite!

Auf der anderen Seite ist sie der Meinung, dass andere Menschen an einem weniger die kosmetische Perfektion, sondern vielmehr eine selbstbewusste Ausstrahlung wahrnehmen. Klum: „Wenn Menschen jede Rundung ihres Pos oder ihre Cellulite bis ins kleinste Detail analysieren, denke ich mir: Ist das wirklich das, was einen ausmacht? Da steckt doch so viel mehr in mir!“ Für Klum ist am wichtigsten, „dass ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühle und weiß, wer ich bin“.