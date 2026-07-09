Heidi Klum wehrt sich gegen Abnehmspritzen-Trend

„Ich bin überhaupt nicht daran interessiert!“ Heidi Klum schwimmt in Hollywood gegen den Strom, wenn es um das Schlank werden mit GLP-1-Medikamenten geht. Im Magazin „US Weekly“ enthüllte die Model-Schönheit, dass sie den Ozempic-Trend nicht mitmachen will. Nach Jahrzehnten des Drucks, möglichst dünn zu bleiben, hat sich Heidis Einstellung zu ihrem Körper verändert – dank Tom Kaulitz.
Die 53-Jährige gab im Interview zu, dass sie in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Inzwischen sei sie jedoch überzeugt, dass ihr das besser steht als der extrem schlanke Look, der in der Modelbranche lange von ihr und ihren Kolleginnen verlangt wurde: „Ich trage keine Jeansgröße 24 mehr. Aber ich finde, mit zunehmendem Alter sehen wir besser aus, wenn wir nicht mehr ganz so dünn sind.“
„Du solltest mehr essen ...“
Den entscheidenden Anstoß für diese neue Einstellung habe ihr Ehemann ihr gegeben. „Tom sagte: ,Du solltest mehr essen, weil du besser aussehen würdest, wenn du etwas mehr auf den Knochen hättest.‘“
Klums Reaktion war pures Erstaunen: „Ich dachte nur: ,Wie bitte?‘ So etwas bekommt man als Model nämlich nie zu hören.“ In ihrer alten Branche habe es immer nur geheißen, dass man noch dünner sein solle, als man es ohnehin schon sei.
Inzwischen ist Klum zu der Erkenntnis gekommen, dass Kaulitz recht hatte: „Wenn ich mich auf Fotos von früher sehe, dann muss ich sagen: Er hat recht – mit den Proportionen.“ Denn auch sie findet inzwischen, dass sie besser aussieht, wenn sie etwas mehr Kurven hat.
„Jeder sollte tun, was er möchte“
Obwohl sie selbst kein Interesse daran hat, Ozempic auszuprobieren, verurteilt sie Menschen nicht, die das Medikament nutzen. „Grundsätzlich sollte jeder tun, was er möchte“, sagte sie. „Und wenn man sein ganzes Leben lang mit seinem Gewicht kämpfen und dieses Thema einen 40 Jahre lang belastet hat, dann ist es vielleicht genau das Richtige, es auszuprobieren.“
Heidis Motto ist: „Wenn du in den Spiegel schaust und mit etwas unzufrieden bist, dann verändere es.“ Egal, ob man dazu die Abnehmspritze, Botox oder ein Facelift nutzt.
Ausstrahlung wichtiger als Cellulite!
Auf der anderen Seite ist sie der Meinung, dass andere Menschen an einem weniger die kosmetische Perfektion, sondern vielmehr eine selbstbewusste Ausstrahlung wahrnehmen. Klum: „Wenn Menschen jede Rundung ihres Pos oder ihre Cellulite bis ins kleinste Detail analysieren, denke ich mir: Ist das wirklich das, was einen ausmacht? Da steckt doch so viel mehr in mir!“ Für Klum ist am wichtigsten, „dass ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühle und weiß, wer ich bin“.
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