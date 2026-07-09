Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krebs rausschneiden“

Trump sieht Bedrohung durch Kommunisten in den USA

Außenpolitik
09.07.2026 16:05
US-Präsident Donald Trump hat sich wieder einmal zur angeblich drohenden Machtübernahme durch ...
US-Präsident Donald Trump hat sich wieder einmal zur angeblich drohenden Machtübernahme durch Kommunistinnen und Kommunisten in den USA geäußert.(Bild: EPA/BONNIE CASH / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump sieht laut eigener Aussage eine drohende Machtübernahme durch Kommunistinnen und Kommunisten. Der Kommunismus sei wie ein „Krebs, den man herausschneiden muss“, sagte er. Tatsächlich meinte er damit die Demokratische Partei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kommunismus lässt sich laut Trump „leicht verkaufen“. Die Anhängerinnen und Anhänger der Ideologie würden kostenlose Miete bis zum Lebensende oder Gratis-Häuser versprechen. Tatsächlich sei der nun auch in den USA drohende Kommunismus aber „eine Katastrophe“. „Es wird überall Mord und Totschlag geben“, und Menschen müssten „im Schmutz leben“, sagte der US-Präsident weiter. Daher werde er alles tun, um das zu verhindern.

Gleichzeitig verblüffte er zum Abschluss des NATO-Gipfels mit der Äußerung, dass er selbst der größte Kommunist der Geschichte wäre. „Ich stünde ganz weit oben mit Lenin“, sagte Trump über den russischen Revolutionär (1870 bis 1924). Hintergrund sind Siege linksgerichteter Politikerinnen und Politiker der Demokratischen Partei, unter anderem bei den Vorwahlen in New York.

Lesen Sie auch:
Beim Treffen mit Selenskyj leistete sich Trump mehrere Aussetzer.
„Eine Frage an Putin?“
Trump-Patzer und Revolver: Skurriler NATO-Gipfel
09.07.2026
Trump über die USA:
„Kein Land hat dieser Welt mehr Gutes gebracht“
04.07.2026

CPUSA hat wenig Bedeutung in den USA
„Man kann Kommunist sein oder Patriot“, sagte Trump erst vor wenigen Tagen. Er verwendet den Begriff seit einiger Zeit häufiger, um linke, innenpolitische Gegnerinnen und Gegner sowie ihre Positionen zu attackieren.

Die tatsächliche kommunistische Partei in den Vereinigten Staaten ist die Communist Party USA (CPUSA), die in den 1930er- und 1940er-Jahren noch eine große Rolle spielte, unter anderem bei der Verteidigung der Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern. Heute ist sie politisch weniger bedeutend. Ihr gelang es bisher nicht, auf der Ebene des Bundes oder einzelner US-Bundesstaaten Mandate zu erringen. Allerdings hatte die CPUSA auch nie die Möglichkeit, flächendeckend an nationalen Wahlen teilzunehmen, da sie zum Beispiel nicht die nötige Zahl an Unterstützungserklärungen vorweisen konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.07.2026 16:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Ermittlungen in Bayern
Amokalarm: Verdächtiger kaufte Waffe im Darknet
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
127.974 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
95.241 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.702 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1537 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1064 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Außenpolitik
„Krebs rausschneiden“
Trump sieht Bedrohung durch Kommunisten in den USA
Angriff auf Baltikum?
Putin plant laut Insidern die nächste Eskalation
Krone Plus Logo
Gesicht und Gefühl
„Und was will der jetzt?“ Was Melonis Mimik verrät
„Ich will liefern“
Schellhorn präsentiert Entbürokratisierungsbericht
Lücken in Luftabwehr
Patriot-Raketen: Was nützt Kiew die Trump-Zusage?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf