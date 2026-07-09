Trump sieht Bedrohung durch Kommunisten in den USA

Die tatsächliche kommunistische Partei in den Vereinigten Staaten ist die Communist Party USA (CPUSA), die in den 1930er- und 1940er-Jahren noch eine große Rolle spielte, unter anderem bei der Verteidigung der Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern. Heute ist sie politisch weniger bedeutend. Ihr gelang es bisher nicht, auf der Ebene des Bundes oder einzelner US-Bundesstaaten Mandate zu erringen. Allerdings hatte die CPUSA auch nie die Möglichkeit, flächendeckend an nationalen Wahlen teilzunehmen, da sie zum Beispiel nicht die nötige Zahl an Unterstützungserklärungen vorweisen konnte.