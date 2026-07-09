Zentralbankchef von Taiwan warnt vor KI-Blase

Die weltweite Nachfrage nach taiwanischen Produkten für KI-Anwendungen bleibt Daten des Finanzministeriums zufolge hoch. So stiegen die Exporte von Elektronikkomponenten im Juni um 32,8 Prozent auf mehr als 25 Milliarden Dollar (rund 22 Milliarden Euro). Die gesamten Ausfuhren legten um 40,3 Prozent zu. Das US-Geschäft wuchs dabei um 34,8 Prozent, das mit China um 22,2 Prozent.