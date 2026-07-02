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Große Anteilnahme nach Tragödie in der Ill

Vorarlberg
02.07.2026 13:18
Die Unglücksstelle an der Ill.
Die Unglücksstelle an der Ill.(Bild: APA/STIPLOVSEK DIETMAR)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Anteilnahme nach dem erschütternden Drama in der Ill in Vorarlberg ist riesig. Um den Angehörigen der drei Opfer zu helfen, wurde auf der Plattform GoFundMe eine private Spendenaktion gestartet. Über 230.000 Euro konnten für die Familien der Verunglückten bereits gesammelt werden. Trauer auch beim SK Bürs.

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Nach dem tragischen Tod von Tisi, Liam und Mojib in der Ill – die „Krone“ berichtete – wurde nun eine private Spendenkampagne initiiert, um die Hinterbliebenen dieser schrecklichen Tragödie finanziell zu unterstützen.

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„Jeder Beitrag kann helfen“
„Was als gemeinsamer Moment begann, endete in einer unfassbaren Tragödie“, heißt es in dem emotionalen Spendenaufruf und weiter: „In dieser schweren Zeit möchten wir als Gemeinschaft zusammenhalten und die Familien unterstützen. Deshalb sammeln wir Spenden, um der hinterbliebenen Ehefrau und ihrem Sohn und der Familie von Mojib in den kommenden Wochen und Monaten etwas finanzielle Sicherheit zu geben.

Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, kann helfen und ist ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität. Wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt die Familien bitte mit einer Spende oder teilt diesen Spendenaufruf, damit möglichst viele Menschen davon erfahren.“

Bereits über 3800 Spenderinnen und Spender
Die Resonanz in der Bevölkerung ist enorm und zeigt sich in einer außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft für die Angehörigen der Verunglückten. Über 3800 Spenderinnen und Spender unterstützten die Hilfsaktion bereits, bis Donnerstagvormittag konnten so schon 236.273 Euro gesammelt werden.

Neben finanzieller Hilfe für die Familie von Tisi und Liam sollen die Spenden dafür aufgebracht werden, dass Mojib bei seiner Familie in Afghanistan beigesetzt werden kann.

Wer die beiden Familien in dieser sehr schweren Zeit ebenfalls unterstützen möchte, kann dies auf der Spendenseite GoFundMe – Tisi, Liam & Mojib tun.

SK Bürs: „Keine Worte, die das Unfassbare begreifen lassen“
Auch beim SK Bürs, wo Tisi, Liam und Mojib Fußball spielten, sitzt der Schock tief: „Es gibt keine Worte, die das Unfassbare begreifen lassen. Der Verlust reißt eine tiefe Lücke in unsere Gemeinschaft. Wir behalten sie als fröhliche, engagierte und zutiefst geschätzte Menschen auf und abseits des Platzes in unseren Herzen.“

Das ganze Mitgefühl des Vereins gelte in diesen schweren Stunden den betroffenen Familien, Angehörigen und Freunden: „Wir trauern mit euch und wünschen euch unendlich viel Kraft und Zusammenhalt. Euer Platz im Team, im Verein und in unseren Herzen bleibt für immer bestehen.“

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