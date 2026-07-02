Große Anteilnahme nach Tragödie in der Ill

„Jeder Beitrag kann helfen“

„Was als gemeinsamer Moment begann, endete in einer unfassbaren Tragödie“, heißt es in dem emotionalen Spendenaufruf und weiter: „In dieser schweren Zeit möchten wir als Gemeinschaft zusammenhalten und die Familien unterstützen. Deshalb sammeln wir Spenden, um der hinterbliebenen Ehefrau und ihrem Sohn und der Familie von Mojib in den kommenden Wochen und Monaten etwas finanzielle Sicherheit zu geben.