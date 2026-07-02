Spanien: Hier ist Fußball mehr als nur ein Kick

Olé! Am Donnerstagabend (21 Uhr) trifft Österreich im Sechzehntel-Finale der Fußball-Weltmeisterschaft auf Spanien. Ein Gegner, bei dem sich Fußball, Politik, Identität und Geschichte auf einzigartige Weise bündeln. Wer Spanien verstehen will, muss den spanischen „Fútbol“ genau kennen.
Wer Spanien verstehen will, muss den dortigen Fußball verstehen. Wie in kaum einem anderen Land sind bei unserem nächsten WM-Gegner Fußball und Politik untrennbar verwoben. Vereine wie FC Barcelona, Real Madrid oder Athletic Bilbao dienen nicht nur der Belustigung des nach Toren lechzenden Volkes, sie sind Symbole für regionale Identitäten, historische Konflikte und gesellschaftliche Debatten.
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