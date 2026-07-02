„Zuversichtlich, dass es für ersten Slalom passt“

Kitzbühel-Sieger Manuel Feller geht es gut. In freudiger Erwartung blickt er dem Zeremoniell in der „Gamsstadt“ entgegen, wenn dann eine mit seinem Namen versehene Gondel in die Umlaufbahn geschickt wird. Und körperlich geht es auch wieder aufwärts. Die vergangene Saison hatte der Tiroler wegen Schmerzen infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle, eines Leistenbruchs und einer Schambeinentzündung vorzeitig beendet. Ein operativer Eingriff Anfang März am Rücken brachte Linderung.
„Es geht schrittweise nach oben, im Alltag ist es schon sehr gut“, erklärte Feller am Donnerstag bei einem Medientermin der WC3-Gruppe des ÖSV in Pörtschach. „Im Training, wenn ich die Last, die Intensität erhöhe, merke ich es schon ein paar Tage“, schränkte der 33-Jährige ein. „Aber im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung.“ Ende August/Anfang September gehe es für zwei Wochen nach Chile auf Schnee. „Ich rechne damit, dass ich da den einen oder anderen Rückschlag haben werde. Ich bin aber zuversichtlich, dass es für den ersten Slalom zu 100 Prozent passt.“
Das auch deswegen, da der Olympia-Zweite in der Kombination seinen letzten Weltcup-Riesentorlauf gefahren ist, sich nun ganz auf den Torlauf konzentriert. „Ich habe daher keinen Stress.“ Bei der „Übergabe“ der Gondel werden Familie, Freunde und Fanclub dabei sein. „Der Erfolg ist nicht nur mir persönlich zuzuschreiben, da steht ein ganzes Team dahinter. Es ist eine Genugtuung für die harte Arbeit im letzten Jahrzehnt. Bei den drei Klassikern im Slalom ganz oben zu stehen, hätte ich mir als kleiner Bub auch nicht gedacht. Mit der Kitzbühel-Gams ist das die Kirsche auf der Torte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.