„Zuversichtlich, dass es für ersten Slalom passt“

Das auch deswegen, da der Olympia-Zweite in der Kombination seinen letzten Weltcup-Riesentorlauf gefahren ist, sich nun ganz auf den Torlauf konzentriert. „Ich habe daher keinen Stress.“ Bei der „Übergabe“ der Gondel werden Familie, Freunde und Fanclub dabei sein. „Der Erfolg ist nicht nur mir persönlich zuzuschreiben, da steht ein ganzes Team dahinter. Es ist eine Genugtuung für die harte Arbeit im letzten Jahrzehnt. Bei den drei Klassikern im Slalom ganz oben zu stehen, hätte ich mir als kleiner Bub auch nicht gedacht. Mit der Kitzbühel-Gams ist das die Kirsche auf der Torte.“