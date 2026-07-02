Litauens Regierung hebt Verbot von Atomwaffen auf

Gespräche über Stationierung laufen schon

Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform führt die litauische Regierung bereits Gespräche mit den USA über die mögliche Stationierung von US-Atomwaffen auf dem eigenen Staatsgebiet. Anfang Juni berichtete die „Financial Times“, dass die Vereinigten Staaten erwägten, Atomwaffen in weiteren NATO-Ländern in Europa zu stationieren. Litauens Verteidigungsminister Robertas Kaunas sagte, dass Atomwaffen nur im Krisen- oder im Kriegsfall in Betracht gezogen würden. US-amerikanische Nuklearwaffen werden in militärischen Einrichtungen in Deutschland, Belgien, Italien, der Türkei, den Niederlanden und Großbritannien gelagert. Weltweit sind fast 10.000 Atomwaffen einsatzbereit.