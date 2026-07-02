Wie würden Sie gegen Spanien aufstellen?

Mit dem Duell gegen Spanien startet für Österreich die K.-o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft ausgerechnet gegen eines der besten Teams der Welt. Welche Elf wird Ralf Rangnick auf den Platz schicken? Und wie würden Sie aufstellen? Hier kann sich jeder in die Rolle des Teamchefs versetzen und seine Startelf abgeben!
4-2-3-1 oder doch lieber mit Dreierkette? Arnautovic in der Startelf oder doch lieber auf Kalajdzic vertrauen? Sie haben die Wahl! Vor dem Duell gegen Spanien suchen wir die favorisierte Aufstellung der Krone-User. Und so wird es gemacht:
Anschließend sehen Sie, wie viele Ihrer Spieler in der Top-Elf der Community stehen. Zudem können Sie die Top-Elf einsehen und vergleichen, bei welchen Kickern die Community mit Ihnen übereinstimmt.
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