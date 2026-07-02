Wie würden Sie gegen Spanien aufstellen?

Mit dem Duell gegen Spanien startet für Österreich die K.-o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft ausgerechnet gegen eines der besten Teams der Welt. Welche Elf wird Ralf Rangnick auf den Platz schicken? Und wie würden Sie aufstellen? Hier kann sich jeder in die Rolle des Teamchefs versetzen und seine Startelf abgeben!