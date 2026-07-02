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12 Jahre nach Met-Gala

„Elle“-Star verzaubert in Witherspoons altem Kleid

Star-Style
02.07.2026 12:41
Lexi Minetree sorgte bei der Premiere von „Elle“ in London für eine echte Fashion-Überraschung!
Lexi Minetree sorgte bei der Premiere von „Elle“ in London für eine echte Fashion-Überraschung!(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Camera Press / Joanne Davidson, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Moment, diesen Look kennen wir doch! Lexi Minetree, die neue Elle Woods, schlüpfte für die London-Premiere der Serie „Elle“ in ein Kleid, das niemand Geringeres als Reese Witherspoon einst bei der Met-Gala getragen hatte. Was für eine schöne Outfit-Überraschung!

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Vor 25 Jahren schrieb Reese Witherspoon als Elle Woods in „Natürlich blond“ Filmgeschichte, jetzt gibt es für die alten – und neuen – Fans endlich Nachschub.

Aufregender Vintage-Look
Die neue Elle Lexi Minetree bewies bei der Premiere in London jedenfalls, dass sie auch schon abseits der Kamera voll und ganz im Pink-Fieber ist. Mit einer lieben Überraschung!

Lexi Minetree sah in Reese Witherspoons „altem“ Kleid bezaubernd aus.
Lexi Minetree sah in Reese Witherspoons „altem“ Kleid bezaubernd aus.(Bild: APA-Images / Camera Press / Joanne Davidson)

Das pinke, schulterfreie Kleid mit aufregendem Dekolleté und kleiner Schleppe trug einst nämlich ausgerechnet Reese Witherspoon. Und das bei einem ganz besonderen Event: der Met-Gala im Jahr 2014, zum Thema „Charles James: Beyond Fashion”.

Ein Kleid, zwei Looks
Aber so viel ist fix: Das Vintage-Kleid von Stella McCartney stand vor mehr als zehn Jahren nicht nur der heute 50-Jährigen ausgezeichnet, sondern aktuell auch der 25-jährigen Minetree.

Witherspoon trug das Dress einst zur Met-Gala und setzte auf einen echten Glamour-Style.
Witherspoon trug das Dress einst zur Met-Gala und setzte auf einen echten Glamour-Style.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Zu dem Traum in Pink trug die Serien-Beauty eine süße Hochsteckfrisur, aus der ihr einige Locken ins Gesicht fielen. Zarte Ohrringe und ein Ring mit pinkfarbenem Stein waren die perfekte Ergänzung für das Wow-Dress, ohne ihm die Show zu stehen.

Nicht erste Hommage an Witherspoon
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Minetree in den letzten Wochen auf einen Vintage-Look von Witherspoon zurückgriff.

Auch dieser Look von Lexi Minetree stammt aus dem Fundus von Reese Witherspoon:

So trug sie etwa beim Besuch in Jimmy Fallons „Tonight Show“ ein Marc-Jacobs-Kleid, in dem ihre Schauspielkollegin 2001 bei der Premiere von „Natürlich blond“ für Blitzlichtgewitter gesorgt hatte.

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