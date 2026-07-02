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Frage des Tages

WM: Dürfen Ihre Kinder dafür länger aufbleiben?

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02.07.2026 12:49
Dürfen Ihre Kinder auch spätnachts bei Spielen zusehen?
Dürfen Ihre Kinder auch spätnachts bei Spielen zusehen?(Bild: famveldman - stock.adobe.com)
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Von Community

Österreichs Nationalelf stellt sich heute Abend den Spaniern. Durch die Zeitverschiebung bzw. den Austragungsort USA finden viele Spiele für heimische Fans quasi in der Nacht statt. Unsere Frage des Tages vom 2. Juli 2026 lautet daher: „WM: Dürfen Ihre Kinder dafür länger aufbleiben?“

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Schauen Sie sich die Spiele mit Ihren Kindern zusammen an? Gelingt uns der Sieg gegen Spanien? Dürfen Ihre Kinder auch spätabends oder während der Nacht Spiele verfolgen? Und wie wird die ÖFB mit Fußballstar Lamine Yamal umgehen?

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