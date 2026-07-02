Chat-Skandal: „N**** sind nicht die Hellsten“

Menschen- und frauenverachtend! In der Schülerunion – der konservativen, ÖVP-nahen Vertretung der Schüler in Österreich – geht es rund: Der „Krone“ wurden Chatnachrichten zugespielt, die an Niveaulosigkeit und Verachtung nicht zu übertreffen sind. Der Skandal hat sich jetzt auf Salzburg ausgeweitet ...