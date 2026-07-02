Chat-Skandal: „N**** sind nicht die Hellsten“

Menschen- und frauenverachtend! In der Schülerunion – der konservativen, ÖVP-nahen Vertretung der Schüler in Österreich – geht es rund: Der „Krone“ wurden Chatnachrichten zugespielt, die an Niveaulosigkeit und Verachtung nicht zu übertreffen sind. Der Skandal hat sich jetzt auf Salzburg ausgeweitet ...
Chinesen werden als „Hundefresser“ bezeichnet. Über einem Foto von zwei afrikanischstämmigen Menschen prangt der Schriftzug: „Fakt ist: N**** sind nicht die hellsten.“ Oder ein leeres, transparentes Buch als Symbol für „Frauenrechte“. So präsentiert sich die Schülerunion Salzburg in Chat-Nachrichten, die der „Krone Salzburg“ zugespielt wurden.
Damit hat der vor wenigen Tagen bekannte gewordene Skandal der konservativen Schülervertretung jetzt Salzburg erreicht. In den Chats wurden Frauen herabgewürdigt, waren rassistische Aussagen scheinbar an der Tagesordnung und wurden ekelhafte Fotos mit menschenverachtenden Texten geteilt und und sogar beklatscht.
Einige der eingangs beschriebenen Nachrichten von „Hundefressern“ oder „N****“ habe laut einem anonymen Hinweis der ehemalige Salzburger Obmann der Schülerunion verfasst – zumindest in den Jahren 2024 und 2025. In der Gruppe mit dem Titel „LaLeiTrash 24/25“ ging es wohl wild zu.
Auch Frauen gegenüber zeigte man die wahre Geisteshaltung: „Frauenrechte“ steht über einem Buch, das durchsichtig und leer in die Höhe gehalten wird. Was will die ÖVP-nahe Schülervertretung damit sagen? Dass Frauen generell keine Rechte besitzen?
Wie berichtet, zog die österreichische Schülerunion Konsequenzen nach den aufgetauchten Skandalen. Inwieweit die Salzburger Schülerunion ebenfalls Konsequenzen ziehen wird, bleibt noch offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.