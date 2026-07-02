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Schwarz: „Dann werde ich es offiziell verkünden“

Ski Alpin
02.07.2026 13:50
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung, ob ÖSV-Star Marco Schwarz auch in der nächsten Weltcup-Saison Slalom fahren wird, steht offenbar bevor. Er selbst will sie im Herbst verkünden.

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Der Allrounder dürfte in der nächsten Saison seine Prioritäten etwas anders gewichten. Noch wartet der Kärntner mit der offiziellen Bekanntmachung seiner Entscheidung aber zu. „Es ist schon sehr gereift in mir, es ist natürlich keine einfache Entscheidung.“ Noch müsse er es mit Partnern und Sponsoren besprechen. „Im Herbst werde ich offiziell verkünden, wie es weitergeht.“ Grundsätzlich gehe es ihm gut. „Ich bin fit und schmerzfrei, ich muss auf Holz klopfen.“

ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer sieht nicht nur den 30-Jährigen gut auf Schiene: „Es sind alle in einem guten körperlichen Zustand.“ Ende Juli/Anfang August gehe es in die Schweiz nach Zermatt und Saas-Fee zu den ersten Schneekursen der Vorbereitung, Mitte August nach Chile bzw. Argentinien in drei- bis vierwöchige Übersee-Trainings.

ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer
ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer(Bild: GEPA)

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