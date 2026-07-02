Schwarz: „Dann werde ich es offiziell verkünden“

Schwedischer Speed-Spezialist Monsen trainiert mit ÖSV-Gruppe

Neu im ÖSV-Trainingsgetriebe ist Felix Monsen, der schwedische Speed-Spezialist wurde nach einer Anfrage in die WC2 aufgenommen. „Er wird eingebunden und kann mittrainieren“, erklärte Christian Mitter, der sportliche Leiter. Es sei eine enge Kooperation, der Kitzbühel-Zehnte habe einen eigenen Trainer und Servicemann mit eigener Trainingsgestaltung. „Er hat einen guten Speed. Wir freuen uns, dass wir da vielleicht einen ein bisschen neuen Weg gehen.“ Künftig wolle man da im ÖSV weiter nicht aktiv auf Läufer zugehen, man würde es aber „von Fall zu Fall überlegen“.