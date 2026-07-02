Schwarz: „Dann werde ich es offiziell verkünden“

Die Entscheidung, ob ÖSV-Star Marco Schwarz auch in der nächsten Weltcup-Saison Slalom fahren wird, steht offenbar bevor. Er selbst will sie im Herbst verkünden.
Der Allrounder dürfte in der nächsten Saison seine Prioritäten etwas anders gewichten. Noch wartet der Kärntner mit der offiziellen Bekanntmachung seiner Entscheidung aber zu. „Es ist schon sehr gereift in mir, es ist natürlich keine einfache Entscheidung.“ Noch müsse er es mit Partnern und Sponsoren besprechen. „Im Herbst werde ich offiziell verkünden, wie es weitergeht.“ Grundsätzlich gehe es ihm gut. „Ich bin fit und schmerzfrei, ich muss auf Holz klopfen.“
ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer sieht nicht nur den 30-Jährigen gut auf Schiene: „Es sind alle in einem guten körperlichen Zustand.“ Ende Juli/Anfang August gehe es in die Schweiz nach Zermatt und Saas-Fee zu den ersten Schneekursen der Vorbereitung, Mitte August nach Chile bzw. Argentinien in drei- bis vierwöchige Übersee-Trainings.
Eichberger nach Kreuzbandriss vor Rückkehr auf Schnee
Speed-Spezialist Stefan Eichberger sei nach seinem Mitte Dezember in Gröden erlittenen Kreuzband- und Meniskusriss vor dem Wiedereinstieg auf Schnee. Pfeifer: „Wir sind guter Dinge, dass das gut funktioniert.“
Schwedischer Speed-Spezialist Monsen trainiert mit ÖSV-Gruppe
Neu im ÖSV-Trainingsgetriebe ist Felix Monsen, der schwedische Speed-Spezialist wurde nach einer Anfrage in die WC2 aufgenommen. „Er wird eingebunden und kann mittrainieren“, erklärte Christian Mitter, der sportliche Leiter. Es sei eine enge Kooperation, der Kitzbühel-Zehnte habe einen eigenen Trainer und Servicemann mit eigener Trainingsgestaltung. „Er hat einen guten Speed. Wir freuen uns, dass wir da vielleicht einen ein bisschen neuen Weg gehen.“ Künftig wolle man da im ÖSV weiter nicht aktiv auf Läufer zugehen, man würde es aber „von Fall zu Fall überlegen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.