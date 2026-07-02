Großer Wirrwarr um den „Hundeführerschein“

Hunde sind ja bekanntlich die besten Freunde des Menschen. Wollte man bis dato selbst einen treuen Begleiter haben, war der einfachste Weg zum eigenen Herzens-Hund bislang der Besuch eines Tierheims. Seit gestern gibt es bei der Adoption eines Vierbeiners aber eine neue Hürde: den Sachkundenachweis.