Großer Wirrwarr um den „Hundeführerschein“

Der „Hundeführerschein“ muss einer neuen Novelle zufolge jetzt noch vor der Aufnahme eines Tieres vorgewiesen werden. Steirische Heimbetreiber warten aber nach wie vor auf Informationen. Eine Übergangsfrist gibt Zeit für Lösungen.
Hunde sind ja bekanntlich die besten Freunde des Menschen. Wollte man bis dato selbst einen treuen Begleiter haben, war der einfachste Weg zum eigenen Herzens-Hund bislang der Besuch eines Tierheims. Seit gestern gibt es bei der Adoption eines Vierbeiners aber eine neue Hürde: den Sachkundenachweis.
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