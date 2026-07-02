Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Was gilt denn jetzt?

Großer Wirrwarr um den „Hundeführerschein“

Steiermark
02.07.2026 07:00
Treuer Begleiter und bester Freund: Die Aufnahme eines Hundes sollt aber gut überlegt sein.
Treuer Begleiter und bester Freund: Die Aufnahme eines Hundes sollt aber gut überlegt sein.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Der „Hundeführerschein“ muss einer neuen Novelle zufolge jetzt noch vor der Aufnahme eines Tieres vorgewiesen werden. Steirische Heimbetreiber warten aber nach wie vor auf Informationen. Eine Übergangsfrist gibt Zeit für Lösungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hunde sind ja bekanntlich die besten Freunde des Menschen. Wollte man bis dato selbst einen treuen Begleiter haben, war der einfachste Weg zum eigenen Herzens-Hund bislang der Besuch eines Tierheims. Seit gestern gibt es bei der Adoption eines Vierbeiners aber eine neue Hürde: den Sachkundenachweis.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
02.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
159.870 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
142.626 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
135.821 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1535 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1067 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
986 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf