Was sich die Einwohner von den Bergbahnen wünschen

Die Karkogelbahnen in Abtenau in Salzburg sind gerettet. Doch eine Klage einer Firma wirft einen Schatten auf den Betrieb. Was bei den Liften passieren muss und wovon sie nun träumen, schildern Einheimische im „Krone“-Gespräch.
Die Rettung der Abtenauer Karkogelbahnen ist am Mittwoch Gesprächsthema Nummer eins im Ort. Wie mehrmals berichtet, war das Skigebiet in die Insolvenz gerutscht. Die Übernahmepläne durch die Raiffeisenbank scheiterten vorerst an einem Grundbesitzer – dieser lenkte kurzerhand dennoch ein und stimmte einer Pachtverlängerung zu, weshalb Raiffeisen die Karkogelbahnen doch übernehmen kann und der Konkurs abgewendet war. Das Skigebiet ist also gerettet. Doch das nächste Ungemach droht.
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