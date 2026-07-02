Ab in den Urlaub: Nicht ohne gültigen Reisepass

Der Urlaub steht kurz bevor? Dann haben Sie sicher schon kontrolliert, ob Ihr Reisepass noch gültig ist. Nein? Wozu? Nun, weil der nicht automatisch mit dem Schengen-Abkommen überflüssig geworden ist. Alle Irrtümer rund um Ausweispflicht und Passkontrolle klären wir gemeinsam mit den ÖAMTC-Reiseexperten für Sie!