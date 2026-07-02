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Wo er noch nötig ist

Ab in den Urlaub: Nicht ohne gültigen Reisepass

Recht beraten
02.07.2026 12:32
Wichtiges Utensil im Gepäck: der Reisepass
Wichtiges Utensil im Gepäck: der Reisepass(Bild: 2026 Rawpixel Ltd.)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Oh nein, mit dem Schengen-Abkommen ist er nicht automatisch überflüssig geworden: der Reisepass. Und noch einmal nein, es reicht nicht etwa ein Führerschein als offizielles Ausweisdokument andernorts – ebenso wenig, wie für eine Einreise in viele begehrte Urlaubsländer ein Personalausweis genügt. Damit Irrtümer, Fehlmeinungen und Co. Ihre Ferien nicht trüben: eine rechtliche Übersicht.

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Der Urlaub steht kurz bevor? Dann haben Sie sicher schon kontrolliert, ob Ihr Reisepass noch gültig ist. Nein? Wozu? Nun, weil der nicht automatisch mit dem Schengen-Abkommen überflüssig geworden ist. Alle Irrtümer rund um Ausweispflicht und Passkontrolle klären wir gemeinsam mit den ÖAMTC-Reiseexperten für Sie!

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